Κατά την εκτίμησή του, το κόμμα Τσίπρα θα είναι δεύτερο κι όχι το ΠΑΣΟΚ. Το υποστηρίζει, εξήγησε, επειδή είθισται οι πολίτες να ψηφίζουν για πρόσωπο κι εκείνο του πρώην πρωθυπουργού έχει περισσότερη λάμψη απ’ του Ανδρουλάκη – ο οποίος, όπως είπε ο Αδωνις Γεωργιάδης, είναι κατσούφης και όλη μέρα γκρινιάζει. Για να υπηρετήσει τη γαλάζια γραμμή της ολομέτωπης επίθεσης στο Κίνημα ο υπουργός είναι διατεθειμένος μέχρι κι επαίνους για τον Αλέξη να εκστομίσει. Το παραθέτω ως απόδειξη του τσιτάτου πως το θαύμα πηγάζει από την πίστη.

Metal

«Αγαπητοί fans των @Metallica δυστυχώς δεν ήμασταν μαζί σας απόψε στο ΟΑΚΑ, όπως έγραψαν ελληνικά Μέσα. Η φωτό είναι προφανώς επεξεργασμένη και όσοι την αναπαράγουν, διακινούν ψευδή είδηση. Pulling your strings, justice is done», πόσταρε ο Στέλιος Πέτσας για να ενημερώσει το πανελλήνιο πως ούτε εκείνος, ούτε η Βούλτεψη φόρεσαν μπλούζα του συγκροτήματος αλλά κάποιος τους την έβαλε με ΑΙ. Δεν χρειαζόταν η διευκρίνιση. Αλλωστε, η συνάδελφός του μάλλον θα προτιμάει Judas Priest, αφού οι κραυγές του Metal God ταιριάζουν περισσότερο με το ηχόχρωμα της φωνής της στα τηλεπαράθυρα.

Επικεφαλής

«Αποδέχομαι με τιμή και αίσθημα ευθύνης την παρότρυνσή σας να τεθώ επικεφαλής του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών, που χτίζουμε μέρα με τη μέρα όλοι μαζί». Ετσι απάντησε η Μαρία Καρυστιανού στην πρόταση που της έκαναν τα μέλη της περιφερειακής οργάνωσης πολιτών Κρήτης να ηγηθεί του αγώνα τους (σύμφωνα με ανάρτηση η οποία ανέβηκε στον λογαριασμό της τελευταίας). Το επόμενο βήμα θα είναι να μιλάει για τον εαυτό της σε τρίτο ενικό, άραγε;

Ευθύνη

Επιμένει ο Νίκος Παππάς πως πρέπει να τηλεφωνηθούν Τσίπρας και Φάμελλος. Παρότι κανείς τους δεν τον άκουσε και δεν σήκωσε το ακουστικό, εκείνος το ξαναείπε, δηλώνοντας μάλιστα ότι η ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ να πυροδοτεί διαδικασίες ενότητας και συνεργασίας είναι ιστορική. Γιατί, όπως ανέφερε, αυτό έκαναν και στις αρχές της περασμένης δεκαετίας κι έφτασαν στη νίκη του 2015. Κι εγώ που νόμιζα ότι κέρδισαν τότε υποσχόμενοι να καταργήσουν τον ΕΝΦΙΑ και το μνημόνιο με έναν νόμο κι ένα άρθρο.