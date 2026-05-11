Παρά την ακρίβεια που πιέζει τα νοικοκυριά, σε υψηλά ποσοστά κινούνται τα ποσοστά φορολογικής συμμόρφωσης. Οι φορολογούμενοι πληρώνουν στην ώρα τους 8 στα 10 ευρώ των συνολικών οφειλών του ΦΠΑ, του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ αποκαλύπτουν ότι η εισπραξιμότητα των βασικότερων φόρων (ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ) έφθασε στο 80,68% το πρώτο δίμηνο του 2026 ενισχύοντας τα φορολογικά έσοδα του προϋπολογισμού.

Πιο συνεπείς στις πληρωμές τους εμφανίζονται οι επιχειρήσεις καθώς πληρώνουν χωρίς καθυστέρηση σχεδόν 9 στα 10 ευρώ του φόρου εισοδήματος και ακολουθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι φρόντισαν να πληρώσουν στην ώρα τους σχεδόν το 83% του φόρου που είχε βεβαιωθεί. Τις χαμηλότερες επιδόσεις παρουσιάζουν τα φυσικά πρόσωπα που πληρώνουν στην ώρα τους το 73,39% του φόρου εισοδήματος καθώς χιλιάδες νοικοκυριά βρίσκουν καταφύγιο στην πάγια ρύθμιση και τις 24 δόσεις για να πάρουν ανάσα.

Δεν περιμένει προεκλογικά δώρα ο Fitch

Στο ΒΒΒ (δεύτερο σκαλοπάτι επενδυτικής βαθμίδας) με σταθερές προοπτικές διατήρησε την αξιολόγηση της Ελλάδας ο οίκος αξιολόγησης Fitch την περασμένη Παρασκευή (8/5). Οπως επισημαίνει η έκθεση του Fitch, η ανάπτυξη αναμένεται να πέσει κάτω από το 2% το 2026 λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενώ μεσοπρόθεσμα εκτιμάται ότι θα σταθεροποιηθεί γύρω στο 2%, με την υπόλοιπη ευρωζώνη να συγκλίνει. Ο οίκος υπολογίζει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα είναι χαμηλότερο φέτος λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, όμως δεν θεωρεί ότι η κυβέρνηση θα χαλαρώσει σημαντικά τη δημοσιονομική της πολιτική ενόψει εκλογών, βάζοντας φρένο στα σενάρια για γενναιόδωρες παροχές στη ΔΕΘ. Κατά τα λοιπά, ο Fitch αναδεικνύει ως σημαντικό πρόβλημα το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, που αναμένεται αυξημένο για το 2026 λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων.

Ερχεται το «Ανακαινίζω»

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», το οποίο προβλέπει επιδοτήσεις για την ανακαίνιση και επαναδιάθεση στην αγορά έως και 20.000 κλειστών κατοικιών. Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» επιχειρεί να ενισχύσει την προσφορά κατοικιών, δίνοντας κίνητρα στους ιδιοκτήτες να ξαναβάλουν στην αγορά κλειστά ακίνητα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 500 εκατ. ευρώ και η επιδότηση θα φτάνει έως 95% για ορισμένες ομάδες ιδιοκτητών.

Προσοχή στα σταθερά κρυπτονομίσματα

Ιδιαίτερα επιφυλακτική εμφανίστηκε η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ στο ενδεχόμενο δημιουργίας σταθερών κρυπτονομισμάτων (stablecoins) συνδεδεμένων με το ευρώ, μιλώντας σε οικονομικό φόρουμ που διοργάνωσε η κεντρική τράπεζα της Ισπανίας. Η Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι «αν θέλουμε να ενισχύσουμε τη διεθνή απήχηση του ευρώ, τα σταθερά κρυπτονομίσματα δεν είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να το επιτύχουμε» και είπε πως η καλύτερη λύση είναι η υλοποίηση της Ενωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και η δημιουργία του ψηφιακού ευρώ. Η παγκόσμια αγορά των stablecoins υπολογίζεται σε 324 δισ. δολάρια, με το 98% να αφορά κρυπτοστοιχεία με σταθερή ισοτιμία με το δολάριο.

Η Wall Street σε νέα ύψη

Ο Nasdaq 100 και ο S&P 500 κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά, καθώς τα καλύτερα των εκτιμήσεων στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας. Πρωταγωνιστής παρέμεινε ο τεχνολογικός κλάδος, με μεγάλες ανόδους για Intel, Micron και άλλες εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και τα chips. Παρά την ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τις ανησυχίες για τα Στενά του Ορμούζ, οι αγορές συνεχίζουν ανοδικά. Την ίδια στιγμή, το πετρέλαιο Brent ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενισχύοντας τους φόβους για νέο ενεργειακό κύμα πληθωρισμού.

Το ισχυρό αποτύπωμα της GO15

Τις μεγαλύτερες προκλήσεις και τα επόμενα βήματα της πράσινης ενεργειακής μετάβασης κάλυψε εκτενώς η τριήμερη σύνοδος των μεγαλύτερων Διαχειριστών του κόσμου, GO15, που φιλοξένησε ο ΑΔΜΗΕ στην Αθήνα. Στη διοργάνωση παρέστησαν στελέχη της διοίκησης του ΑΔΜΗΕ και υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι των μεγαλύτερων Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς που συμμετέχουν στις ενώσεις GO15 και Med-TSO. Στο πλαίσιο των εργασιών της συνόδου πραγματοποιήθηκε τεχνική επίσκεψη και ξενάγηση των μελών των GO15 και Med-TSO από ανώτατα στελέχη της διοίκησης του ΑΔΜΗΕ, στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Κουμουνδούρου καθώς και στον παρακείμενο Σταθμό Μετατροπής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής.

Αυτοψία στην Κορινθία

Αυτοψία στις περιοχές της Κορινθίας, Αργολίδας και Αρκαδίας που επλήγησαν από τον πρόσφατο παγετό πραγματοποίησε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, συνοδευόμενος από στελέχη του ΕΛΓΑ, προκειμένου να διαπιστωθεί επιτόπου το μέγεθος των ζημιών που υπέστησαν οι καλλιέργειες. O Γ. Ανδριανός επισκέφθηκε αμπελώνες και άλλες καλλιέργειες στην Κορινθία μαζί με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα (στους Δήμους Νεμέας και Κορινθίων), στην ορεινή Αργολίδα (Γυμνό, Αλέα, Σκοτεινή Δήμου Αργους – Μυκηνών) και στην Αρκαδία (στον Δήμο Τρίπολης).