Ο Αλόνσο δεν χάνει ευκαιρία να αγοράσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο και όχι ένα οποιοδήποτε αλλά ένα που θα του κάνει τα …χατίρια στους δρόμους του Μονακό. Αυτή τη φορά απέκτησε μια Pagani Zonda Roadster Diamante Verde . Όχι μια οποιαδήποτε Zonda. Ενα ακόμη hypercar περιορισμένης έκδοσης. Ένα εργοστασιακό μοντέλο, κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές 760 , με φινίρισμα απόανθρακονήματα και έναν από τους καλύτερους ατμοσφαιρικούς κινητήρες V12 που έχουν τοποθετηθεί ποτέ σε αυτοκίνητο δρόμου.

Το αυτοκίνητο παραδόθηκε πρόσφατα στο Μονακό, με τον φωτογράφο Άλεξ Πένφολντ να απαθανατίζει τη στιγμή.

Η καρδιά του Diamante Verde είναι ο διάσημος ατμοσφαιρικός κινητήρας Mercedes-AMG V12 7,3 λίτρων , που αποδίδει περίπου 760 ίππους.

Η προσωπική περιουσία του Ισπανού οδηγού εκτιμάται στα 400 εκατομμύρια ευρώ σε διαθέσιμα κεφάλαια.

Το εν λόγω μοντέλο κοστίζει 10 εκατομμύρια δολάρια, και είναι το πιο ακριβό στη συλλογή του Fernando Alonso.