Οι φίλοι της Μπαρτσελόνα συνεχίζουν να πανηγυρίζουν την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου πρωταθλήματος στη La Liga και 29ου συνολικά στην ιστορία του συλλόγου, ενώ από τη Δευτέρα (11/5) έχουν έναν ακόμη λόγο για να είναι χαρούμενοι.

Αυτός σχετίζεται με τον Χάνσι Φλικ, ο οποίος έχει ήδη οδηγήσει την ομάδα σε δύο τίτλους πρωταθλήματος μέσα σε ισάριθμες σεζόν στον πάγκο των “μπλαουγκράνα”. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο μάνατζερ του 61χρονου Γερμανού τεχνικού και ο Ντέκο έχουν έρθει σε συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του.

𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐌𝐃 🟦🟥 ¡Acuerdo Barça-Flick para la renovación! ➡️ El agente del técnico y Deco sellaron un pacto de ampliación hasta 2028 que incluye también un año opcional hasta 2029 en función de objetivos ✍️ @RogerTorello @ffpolo https://t.co/XHYCYK2HQ5 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 11, 2026

Η αρχική συμφωνία προέβλεπε συνεργασία έως το καλοκαίρι του 2027, όμως πλέον οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια για επέκταση μέχρι το 2028, με δυνατότητα παραμονής έως το 2029, εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι.