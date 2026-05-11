Οι φίλοι της Μπαρτσελόνα συνεχίζουν να πανηγυρίζουν την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου πρωταθλήματος στη La Liga και 29ου συνολικά στην ιστορία του συλλόγου, ενώ από τη Δευτέρα (11/5) έχουν έναν ακόμη λόγο για να είναι χαρούμενοι.

Αυτός σχετίζεται με τον Χάνσι Φλικ, ο οποίος έχει ήδη οδηγήσει την ομάδα σε δύο τίτλους πρωταθλήματος μέσα σε ισάριθμες σεζόν στον πάγκο των “μπλαουγκράνα”. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο μάνατζερ του 61χρονου Γερμανού τεχνικού και ο Ντέκο έχουν έρθει σε συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Η αρχική συμφωνία προέβλεπε συνεργασία έως το καλοκαίρι του 2027, όμως πλέον οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια για επέκταση μέχρι το 2028, με δυνατότητα παραμονής έως το 2029, εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι.

