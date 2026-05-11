Σε συνολική κάθειρξη 12 ετών καταδικάστηκε γιατρός που εξαπάτησε καρκινοπαθείς και τις οικογένειές τους, ζητώντας ποσά έως 15.000 ευρώ για να προμηθευτεί, όπως ισχυριζόταν, αντικαρκινικά φάρμακα από το εξωτερικό ή για να εντάξει ασθενείς σε κλινικές μελέτες. Υποσχόταν ότι θα επέστρεφε τα χρήματα, κάτι που φυσικά δεν συνέβη.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον 53χρονο παθολόγο – ογκολόγο για δωροληψία υπαλλήλου, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, καθώς και για απάτη. Το περιουσιακό όφελος που απέσπασε ανέρχεται, σύμφωνα με τη δικογραφία, σε 109.000 ευρώ.

Οι δικαστές δεν του αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό και αποφάσισαν ότι η έφεσή του δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στη φυλακή. Ο γιατρός υπηρετούσε στο «Θεαγένειο» Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, από όπου απολύθηκε το 2023, ενώ είχε ήδη διαγραφεί από τον Ιατρικό Σύλλογο δύο χρόνια νωρίτερα, λόγω οφειλών.

Ο κατηγορούμενος είχε απολογηθεί ενώπιον ειδικής ανακρίτριας οικονομικών εγκλημάτων και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση. Όμως, επειδή δεν κατέβαλε το ποσό της εγγυοδοσίας, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, το οποίο εκτελέστηκε τον περασμένο Ιούλιο, οπότε και οδηγήθηκε στις φυλακές ως προσωρινά κρατούμενος.

Η έρευνα των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ.

Η υπόθεση ερευνήθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας, μετά από καταγγελίες ασθενών που δημοσιοποιήθηκαν τον Αύγουστο του 2022. Η δικογραφία των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. περιλάμβανε περισσότερες από είκοσι περιπτώσεις απάτης και χρηματισμού, που φέρονται να διαπράχθηκαν την περίοδο 2019-2022. Είχαν προηγηθεί και καταγγελίες για «φακελάκι» ώστε να επισπεύδονται θεραπείες, για τις οποίες έχει ήδη καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό.

Μαρτυρίες συγγενών και ασθενών

Στο δικαστήριο κατέθεσαν συγγενείς και πρώην ασθενείς του γιατρού, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο τους εξαπατούσε. «Ο πατέρας μου νοσηλεύτηκε με μεταστατικό καρκίνο και τον Μάιο του 2021 δέχθηκα τηλεφώνημα από τον κατηγορούμενο γιατρό που μου πρότεινε να του δώσω 500 ευρώ για ένα φάρμακο από τις ΗΠΑ που δεν είχε έρθει ακόμη στην Ελλάδα», ανέφερε μάρτυρας, προσθέτοντας ότι το φάρμακο δεν ήρθε ποτέ και ο πατέρας της απεβίωσε.

Άλλη μάρτυρας, μητέρα ανήλικης ασθενούς, κατέθεσε ότι του έδωσε 3.000 ευρώ για φάρμακο που «έπρεπε να περάσει από Επιτροπή». «Δανείστηκα και τα έδωσα. Μου υποσχέθηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος του ποσού θα μου επιστρεφόταν. “Πάτησε” πάνω στην μετάσταση της κόρης μου, δεν “πατάς” σε γονιό όταν τον βλέπεις να πονάει», είπε χαρακτηριστικά.

Η υπεράσπιση και η απολογία του γιατρού

Η υπεράσπισή του υποστήριξε ότι μέρος των χρημάτων επιστράφηκε μέσω τραπεζικών συναλλαγών και απέδωσε τις πράξεις του σε παρενέργειες φαρμάκου που, όπως ειπώθηκε, του προκαλούσε εθισμό στον τζόγο. Ο ίδιος εξέφρασε μεταμέλεια, ζητώντας συγγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων.

«Το 2016 διαγνώστηκα με μία νόσο που άλλαξε τον τρόπο σκέψης μου και με διέλυσε σωματικά και ψυχολογικά. Έτσι προέκυψε ο εθισμός με τον τζόγο. Ζήτησα τα χρήματα με την προοπτική να τα δανειστώ. Θέλω μια δεύτερη ευκαιρία, ελπίζω να αποζημιώσω τους ανθρώπους», ανέφερε στην απολογία του.

Εισαγγελέας: Ψεύτικες ελπίδες σε μελλοθάνατους

Ο εισαγγελέας της έδρας έκανε λόγο για «ψεύτικες ελπίδες που πούλησε σε μελλοθάνατους», χαρακτηρίζοντας προσχηματικά τα περί μεταμέλειας. Ζήτησε την καταδίκη του σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πρόταση που έγινε δεκτή από το Δικαστήριο.

Εκτός από την κάθειρξη των 12 ετών, επιβλήθηκε στον γιατρό και χρηματική ποινή ύψους 5.000 ευρώ.