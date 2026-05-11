Η διακοπή διακίνησης λιπασμάτων μέσω των Στενών του Ορμούζ ενδέχεται να προκαλέσει «μείζονα ανθρωπιστική κρίση» μέσα στις επόμενες εβδομάδες, προειδοποίησε ο επικεφαλής ομάδας εργασίας του ΟΗΕ, Χόρχε Μορέιρα ντα Σίλβα, σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο. Η ομάδα έχει αναλάβει να συμβάλει στο άνοιγμα του στρατηγικής σημασίας διαύλου, ώστε να διασφαλιστεί η ροή βασικών αγαθών.

«Έχουμε περιθώριο μερικές εβδομάδες για να αποφύγουμε κάτι που θα είναι πιθανότατα μια μείζονα ανθρωπιστική κρίση. Θα μπορούσαμε να δούμε μια κρίση που θα οδηγήσει σε κατάσταση λιμού άλλα 45 εκατομμύρια ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μορέιρα ντα Σίλβα.

Το Ιράν έχει αποκλείσει εδώ και μήνες τα Στενά του Ορμούζ, από όπου, υπό φυσιολογικές συνθήκες, διέρχεται το ένα τρίτο των παγκόσμιων ποσοτήτων λιπασμάτων. Η ενέργεια αυτή έγινε σε αντίποινα για τον πόλεμο που εξαπέλυσαν εναντίον του οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Τα λιπάσματα που μεταφέρονται μέσω του Ορμούζ προορίζονται κυρίως για τη Βραζιλία, την Κίνα, την Ινδία και χώρες της Αφρικής.

Από την πλυερά του ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, συγκρότησε τον Μάρτιο ομάδα εργασίας με επικεφαλής τον εκτελεστικό διευθυντή του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τις Υπηρεσίες Προγραμμάτων (UNOPS), Χόρχε Μορέιρα ντα Σίλβα. Στόχος είναι η δημιουργία μηχανισμού που θα επιτρέπει τη διέλευση λιπασμάτων και πρώτων υλών, όπως αμμωνία, θειάφι και ουρία.

Ο Μορέιρα ντα Σίλβα δήλωσε ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με περισσότερες από 100 χώρες, επιδιώκοντας τη στήριξη των κρατών-μελών του ΟΗΕ στον μηχανισμό αυτό. Ωστόσο, οι χώρες που εμπλέκονται στη σύρραξη οι ΗΠΑ, το Ιράν και τα κράτη του Κόλπο δεν έχουν ακόμη πειστεί να συναινέσουν.

«Το πρόβλημα είναι ότι η εποχή της σποράς δεν μπορεί να περιμένει», τόνισε, επισημαίνοντας πως η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την Αφρική. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διέλευση πέντε πλοίων ημερησίως, μεταφέροντας λιπάσματα και πρώτες ύλες, θα μπορούσε να αποτρέψει την κρίση για τους αγρότες.

Αξιωματούχος του ΟΗΕ πρόσθεσε ότι: «Είναι θέμα χρόνου. Αν δεν αντιμετωπίσουμε γρήγορα την πηγή της κρίσης, θα χρειαστεί να διαχειριστούμε τις συνέπειές της, με ανθρωπιστική βοήθεια».

Σε περίπτωση συμφωνίας, ο μηχανισμός θα μπορούσε να τεθεί σε λειτουργία μέσα σε επτά ημέρες, σύμφωνα με τον Μορέιρα ντα Σίλβα. Ωστόσο, ακόμη και με άμεσο άνοιγμα των Στενών, η πλήρης αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας θα απαιτήσει τρεις έως τέσσερις μήνες.

Αν και οι τιμές των βασικών τροφίμων παραμένουν σχετικά σταθερές, η τιμή των λιπασμάτων έχει σημειώσει «μεγάλη αύξηση». Αυτό, όπως επισήμανε ο αξιωματούχος του ΟΗΕ, σημαίνει ότι η αγροτική παραγωγή θα μειωθεί και, κατ’ επέκταση, οι τιμές των τροφίμων θα εκτοξευθούν.