Το φως της δημοσιότητας είδε ένα νέο συγκλονιστικό βίντεο που δείχνει τη 43χρονη στην λεωφόρο Θησέως στις Τζιτζιφιές της Καλλιθέας να ζητάει βοήθεια από διερχόμενους οδηγούς, καθώς την πυροβόλησε ο πιστολέρο με το ούζι.

Η γυναίκα, αιμόφυρτη με αιμορραγία από τον λαιμό και τον ώμο, εκλιπαρούσε να την πάει κάποιος στο νοσοκομείο, φωνάζοντας «σας παρακαλώ στο νοσοκομείο, με πυροβόλησε», με οδηγούς να την βλέπουν μέσα στα αίματα και να αδιαφορούν. Τα πλάνα προβλήθηκαν στο Live News και σύμφωνα με την εκπομπή του Mega, ο άνδρας που διακρίνεται να την κρατάει όρθια, είναι ο αδερφός της.

Λίγα μέτρα πιο μακριά, πεσμένος στο έδαφος και ακινητοποιημένος από τους πρώτους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο, ο άντρας που την έβαλε στο στόχαστρο. Στην περιοχή επικρατεί αναστάτωση, με περαστικούς να ρωτούν για να μάθουν από αυτόπτες μάρτυρες όλα όσα είχαν προηγηθεί.

Μαρτυρίες και ντοκουμέντα

Στο «Live News» μιλά ο αδερφός της τραυματισμένης γυναίκας, που έζησε τα δραματικά γεγονότα και έσπευσε να τη μεταφέρει σε νοσοκομείο, όπως επίσης ένας φίλος και ένας εργαζόμενος στο μπαρ.

«Πήγε κατευθείαν στην αδερφή μου και την πυροβόλησε. Έριξε άλλες τρεις στον DJ, στη μεριά του DJ άλλες τρεις στο πάτωμα. Δεν άφηνε τους πελάτες. Είχε κλείσει την είσοδο όπου βγαίνει ο κόσμος. Είχε κάτσει εκεί και πυροβόλησε κάτω τρεις φορές το πάτωμα. Σύνολο στο μαγαζί πρέπει να έριξε πάνω από 7 – 8 πιστολιές, μέσα στο μαγαζί. Μετά έμαθα ότι βγήκε έξω από το μαγαζί και πυροβολούσε την ταμπέλα».

Όπως λέει ο αδερφός της τραυματισμένης γυναίκας, ο 58χρονος δράστης μπήκε στο μπαρ και άνοιξε πυρ. Οι υπόλοιποι πελάτες έπεσαν κάτω από τα τραπέζια για να προστατευτούν, όμως η ιδιοκτήτρια τραυματίστηκε.

«Είναι και μανούλα και έχει και δύο παιδάκια μικρά. Εγώ ήμουνα μέσα στο μαγαζί. Είδα την αδερφή μου την πυροβόλησε τρεις φορές και την βρήκε, οι δύο τελευταίες την βρήκανε. Εγώ εκείνη την ώρα ήμουν στην κουζίνα γιατί έκανα μία δουλειά και ακούω πρώτο μπαμ, δεύτερο μπαμ και πετάγομαι. Την ώρα που πετάγομαι κοιτάζω το ταμείο, βλέπω την τρίτη πιστολιά και βλέπω την αδερφή μου και σκύβει απ’ την καρέκλα και φεύγει έξω από το μαγαζί κρατώντας τον λαιμό της».

Ο 58χρονος υπό την επήρεια αλκοόλ φέρεται να παρενόχλησε και να διαπληκτίστηκε με την ιδιοκτήτρια του μπαρ, πριν αποφασίσει να τη βάλει στο στόχαστρο. «Ο άνθρωπος δεν ήταν θαμώνας του μαγαζιού. Ήταν απλά ένας πελάτης, που ερχόταν πού και πού. Δημιουργούσε φασαρίες γιατί δεν φερόταν ωραία. Φερόταν λίγο πολύ σαν τραμπούκος» λέει ο αδελφός της ιδιοκτήτριας.

Η γυναίκα τραυματίστηκε από δύο βολές σε λαιμό και πλάτη. Χωρίς να χάσουν χρόνο, οι δικοί της άνθρωποι την μετέφεραν εσπευσμένα σε ιδιωτικό νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. «Εκείνη την ώρα εγώ προσπάθησα να του επιτεθώ, αλλά είδα ότι κράταγε ένα όπλο σοβαρό και έκανα πίσω και έφυγα από την πίσω μεριά του μαγαζιού. Έλεγε “θα σας σκοτώσω όλους”», συμπληρώνει ο αδερφός της.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι το όπλο ήταν τύπου Scorpion και όχι Uzi, όπως αναφέρθηκε αρχικά. Οι πυροβολισμοί προς το μέρος της 43χρονης ήταν πέντε. Έγιναν ακόμα 4 συλλήψεις ατόμων που ήταν μέσα στο μαγαζί. Οι τρεις επειδή διαπιστώθηκε πως είχαν πετάξει σε κοντινή απόσταση ναρκωτικά και ο τέταρτος επειδή είχε πάνω του κοκαΐνη και στο ΙΧ του ένα πιστόλι ρέπλικα.

«Είχε μπει και πυροβόλαγε»

Εργαζόμενος στο μπαρ, λέει ότι αισθάνεται τυχερός που σήμερα είναι ζωντανός. «Είχε μπει ο άνθρωπος και άρχισε και πυροβόλαγε. Ήμασταν όλοι πανικοβλημένοι εκείνη την ώρα» είπε στο MEGA. Ο δράστης μετά την επίθεση έδειχνε εκτός εαυτού και επιχείρησε να διαφύγει με ένα μαύρο SUV. Οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν και τον συνέλαβαν.

«Ήμουν μεθυσμένος. Δεν θυμάμαι τι έκανα. Το όπλο το είχα φέρει από τη Σερβία που είχα πάει κάποια στιγμή οδικώς», είπε ο ίδιος. Ο αδερφός της τραυματισμένης ιδιοκτήτριας υποστηρίζει ότι ο 58χρονος είχε δείξει τις διαθέσεις του και λίγο νωρίτερα, όταν βρισκόταν σε άλλο μπαρ. «Είχε πάει το πρωί σε ένα μαγαζί στον Μπουρνάζι. Και έριξε και εκεί μια πιστολιά και μετά ήρθε σε εμάς» λέει ο αδελφός της ιδιοκτήτριας.

Εκτός κινδύνου η 43χρονη

Στο αυτοκίνητο του 58χρονου, κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού εντοπίστηκε το όπλο που χρησιμοποίησε και έσπειρε τον τρόμο μέσα στο κλαμπ. Μετά την επίθεση, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και πάνοπλοι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έκαναν έφοδο στο κλαμπ και προχώρησαν σε σωματικούς ελέγχους. Ταυτόχρονα, άρχισαν να λαμβάνουν καταθέσεις από θαμώνες και εργαζόμενους.

Η 43χρονη ιδιοκτήτρια νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και πλέον προσπαθεί να αφήσει πίσω τα όσα έζησε, που λίγο έλειψαν να της στοιχίσουν τη ζωή. «Ο άντρας αυτός πριν αρχίσει να πυροβολεί, δημιουργούσε προβλήματα στο μαγαζί, ενοχλούσε τις υπαλλήλους μου και κυρίως μία κοπέλα που δουλεύει μέσα από το μπαρ. Ήρθε από πίσω και πλάγια ενώ καθόμουν στο ταμείο και το μόνο που είπε απευθυνόμενος σε εμένα ήταν ‘μ@ρη κ@ρ… θα σε σκοτώσω’ τότε σήκωσε το όπλο και με πυροβόλησε. Με χτύπησε και βγήκα έξω να ζητήσω βοήθεια από περαστικούς, γιατί είχα ξεχάσει τα κλειδιά μου μέσα στο μαγαζί και μετά ο αδερφός μου με πήγε στο νοσοκομείο» είπε η γυναίκα στην κατάθεσή της.