Κάθε ταινία ξεκινά από μια ιδέα, μια σκέψη, μια εικόνα, ένα συναίσθημα που κάποιος θέλει να μοιραστεί. Όταν, όμως, αυτή η ιδέα περνά στα χέρια μαθητών, τότε αποκτά κάτι ξεχωριστό: Φαντασία αλλά κυρίως αυθεντικότητα.

Οι μαθητικές ταινίες δε χρειάζονται μεγάλα στούντιο και ακριβά εφέ για να ξεχωρίσουν. Χρειάζονται μάτια που παρατηρούν, ανθρώπους που συνεργάζονται και νέους δημιουργούς που τολμούν να πουν τη δική τους ιστορία. Αυτή την ιστορία, λοιπόν, θα «πουν» 12 ταινίες, οι οποίες παίρνουν μέρος στο 1ο Μαθητικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Γυμνασίων και Λυκείων της Αθήνας, με τίτλο «Μπορούμε να γίνουμε ήρωες έστω και μία ημέρα».

Μάλιστα, την Παρασκευή 15 Μαϊου, στις 6 το απόγευμα στο 8ο Γυμνάσιο Αθηνών (Νικοπόλεως 33, Πατήσια) θα γίνει η προβολή των μαθητικών ταινιών, με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα και τον αντιδήμαρχο Παιδείας & Διαγενεακής Αλληλεγγύης, Θωμά Γεωργιάδη να απευθύνουν χαιρετισμό.

Πρόκειται για ταινίες, οι οποίες ως επί το πλείστον πραγματοποιήθηκαν από κινηματογραφικές ομάδες των σχολείων που παίρνουν μέρος στο φεστιβάλ ενώ υπάρχουν και δύο συμμετοχές μεμονωμένων μαθητών από διαφορετικά Λύκεια της Αθήνας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η κριτική επιτροπή για την ανάδειξη της καλύτερης μαθητικής ταινίας είναι τριμελής και την αποτελούν η ηθοποιός και παρουσιάστρια, Μαρία Αλιφέρη, ο σκηνοθέτης, ηθοποιός, καλλιτεχνικός διευθυντής της δραματικής σχολής του Θεάτρου των Αλλαγών, Ευδόκιμος Τσολακίδης και η καθηγήτρια στη σχολή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Λυκούργου Σταυράκου, Νάντια Παπαδάκη.

H κριτική επιτροπή θα αναδείξει την καλύτερη ταινία λαμβάνοντας υπόψη την πρωτοτυπία, τη δομή του σεναρίου και το μήνυμά του, τη σκηνοθεσία, τις ερμηνείες (υποκριτική), την τεχνική ποιότητα (κάδρο, ήχος, εικόνα) καθώς και τη συναισθηματική επίδραση και συνολική αίσθηση της εκάστοτε μαθητικής ταινίας.

Ωστόσο, εκτός από το βραβείο της κριτικής επιτροπής θα απονεμηθεί και βραβείο κοινού με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έτσι, στο τέλος των προβολών το κοινό έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει μέσω QR code την ταινία της αρεσκείας του.