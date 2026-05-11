Την στιγμή της ελεγχόμενης έκρηξης των εκρηκτικών που βρέθηκαν στο θαλάσσιο drone στη Λευκάδα, παρουσίασε σε βίντεο ντοκουμέντο το MEGA.

Στις αποκλειστικές εικόνες του «Live News» αποτυπώνεται η ώρα της καταστροφής των εκρηκτικών μέσα στη θάλασσα.

Την ίδια στιγμή, η αγωνία και τα ερωτήματα μεγαλώνουν για το drone, με τις Αρχές να συνεχίζουν την έρευνά τους.

Για το θέμα μιλά στο «Live News» ο Νίκος Σπανός, ναύαρχος ΛΣ ε.α.

Όπως είπε η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή και έτσι πρέπει να αντιμετωπισθεί και να διερευνηθεί περί τίνος πρόκειται.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις το drone είχε κάποιον στόχο, άγνωστο για την ώρα, και προφανώς κάποια αστοχία χάθηκε ο έλεγχος από τον χειριστή του και ο καιρός το έβγαλε μέχρι τη Λευκάδα.