Οι Αυστριακοί διοργανωτές της Eurovision 2026, μέσα από ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε σχετικά με τις προετοιμασίες για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, αποκάλυψαν άθελά τους το prop που χρησιμοποιεί η ελληνική αποστολή αλλά και την πρώτη φωτογραφία της Παρθένας Χοροζίδου επί σκηνής.

Η αποκάλυψη προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στους φίλους του διαγωνισμού, καθώς πρόκειται για το πρώτο οπτικό υλικό που δείχνει τη σκηνική προσέγγιση της ελληνικής συμμετοχής.

Το στιγμιότυπο εμφανίστηκε για λίγα δευτερόλεπτα στο υλικό των διοργανωτών, χωρίς να έχει προηγηθεί επίσημη παρουσίασή του σύμφωνα με όσα αναφέρει δημοσίευμα του eurovisionfun.com.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που πληροφορίες σχετικά με τη σκηνική εμφάνιση της Ελλάδας βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Είχε προηγηθεί ρεπορτάζ της δημόσιας τηλεόρασης της Πορτογαλίας, το οποίο αποκάλυψε δύο αγάλματα – ένα αρχαίο και ένα χρυσό – που χρησιμοποιούνται ως μέρος της σκηνικής σύνθεσης μετά τη δεύτερη πρόβα.

Ο Ακύλας σύμφωνα με ρεπορτάζ του Open πάντως θα ξεκινήσει το act πατώντας ένα Start, δίνοντας την αίσθηση πως αρχίζει ένα videogame.

Στην έναρξη θα προβληθεί το εντυπωσιακό σκηνικό με το τούνελ και τους καθρέφτες, που ήδη έχει παρουσιαστεί στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα του τραγουδιού.

Στη συνέχεια, ο καλλιτέχνης θα βγει από το τούνελ και θα ακολουθήσει μια δυναμική χορογραφία, μέχρι να φτάσει στο σημείο με τη λύρα. Εκεί θα παρουσιαστεί μια σκηνική ιδέα που θυμίζει την εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου το 2005, με έναν χορευτή ντυμένο στα λευκά να συμμετέχει μαζί του σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό με χορδές και τιράντες που σχηματίζουν τη λύρα.

Αργότερα, θα περάσει από διαφορετικά θεματικά δωμάτια. Ένα από αυτά θα σχετίζεται με το χρήμα και θα περιλαμβάνει έναν άνθρωπο ντυμένο στα χρυσά.

Παράλληλα, η Παρθένα Χοροζίδου θα εμφανιστεί ως influencer που φωτογραφίζεται συνεχώς, ενώ το δωμάτιο θα είναι γεμάτο με πορτρέτα της.