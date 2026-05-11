Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν οι δύο άνδρες που κατηγορούνται για την δολοφονία ενός 54χρονου, στην υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ λόγω της αγριότητας αλλά και της αφορμής του εγκλήματος.

Οι δύο κατηγορούμενοι φέρεται να εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον 54χρονο επειδή τον θεωρούσαν υπεύθυνο για την κλοπή περιστεριών, ενώ στη συνέχεια μετέφεραν και πέταξαν τη σορό του στον ποταμό Λουδία, όπου μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι έρευνες για τον εντοπισμό της σορού σταμάτησαν.

Το χρονικό της δολοφονίας

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν στην περιοχή Μαλγάρων – Κυμίνων Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο άνδρες κατηγόρησαν το θύμα ότι είχε κλέψει περιστέρια που τους ανήκαν.

Ο 54χρονος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή και φέρεται να υπέδειξε άλλα άτομα ως υπεύθυνα για την κλοπή. Μάλιστα, οδήγησε τους δύο άνδρες σε σπίτι στην περιοχή των Μαλγάρων, όπου πίστευαν ότι βρίσκονταν τα κλεμμένα πτηνά.

Όταν όμως διαπιστώθηκε πως τα περιστέρια δεν βρίσκονταν εκεί, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Η εκτέλεση στην αυλή

Σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, ο ένας από τους κατηγορούμενους πήρε όπλο που κατείχε ο δεύτερος και πυροβόλησε τον 54χρονο στην αυλή του σπιτιού, μπροστά στα μάτια των εμβρόντητων ενοίκων.

Αμέσως μετά, οι δύο άνδρες φέρονται να φόρτωσαν τη σορό στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου και να την μετέφεραν στον ποταμό Λουδία, όπου την πέταξαν προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη του εγκλήματος.

Μέχρι και αυτή την ώρα, οι έρευνες των Αρχών στον ποταμό βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, χωρίς να έχει εντοπιστεί η σορός του 54χρονου.

Πώς αποκαλύφθηκε το έγκλημα

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά από κρίσιμη κατάθεση πολίτη, η οποία οδήγησε τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στα ίχνη των δραστών.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 43 και 44 ετών, συνελήφθησαν και σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να ομολόγησαν τη δολοφονία.

Παράλληλα, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι κατηγορούμενοι είναι γνωστοί στις Αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Οι κατηγορίες και η προθεσμία για απολογία

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη – κατά περίπτωση – για ανθρωποκτονία από πρόθεση, άμεση συνέργεια, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, καθώς και χρήση πλαστού εγγράφου.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, από όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν την απολογία τους.