Στα χέρια των ειδικών των Ενόπλων Δυνάμεων σε στρατιωτική εγκατάσταση, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στον Σκαραμαγκά, έχει μεταφερθεί το πλωτό μη επανδρωμένο σκάφος, ουκρανικής τεχνολογίας, που εντοπίστηκε στο Ιόνιο. Εκεί το κάνουν ήδη «φύλλο και φτερό» προκειμένου να συνταχθεί, χωρίς χρονοτριβή, σχετικό επίσημο πόρισμα που αν επιβεβαιώσει τις έως τώρα ενδείξεις, θα χρησιμοποιηθεί από το υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να δοθούν από τη χώρα – κάτοχο του συγκεκριμένου drone οι απαραίτητες εξηγήσεις. Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι είναι «θέμα ωρών» η σύνταξη του πορίσματος.

Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε σχετικά ότι οι ελληνικές Αρχές γνωρίζουν την ταυτότητα του σκάφους και το περιεχόμενό του, αποφεύγοντας ωστόσο να κατονομάσει δημόσια την Ουκρανία ως τη χώρα προέλευσης, περιοριζόμενος στον όρο «drone ξένης χώρας». Τα εκρηκτικά που ήταν ο φόρτος μάχης του συγκεκριμένου drone – καμικάζι αφαιρέθηκαν από πυροτεχνουργούς των Ενόπλων Δυνάμεων και αναλύονται. Ανάλυση και reverse enginiring, δηλαδή τεχνολογική αντιγραφή, θα υπάρξουν για όλο το σκάφος προκειμένου με την τεχνολογία που υπάρχει σε αυτό να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την κατασκευή και εγχώριων drones αυτού του είδους. Η αποσυναρμολόγηση, κατά τις ίδιες πηγές, έχει ολοκληρωθεί και το πλωτό drone έχει αρχίσει να αποκαλύπτει τα μυστικά του…

Είναι γεγονός πως Αθήνα και Κίεβο ήταν μέχρι πολύ πρόσφατα κοντά σε συμφωνία για την κατασκευή μη επανδρωμένων πλωτών μέσων αυτού του τύπου, Magura V5, και μάλιστα όλα έδειχναν πως η κατασκευή θα γινόταν στα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά, μέχρι που η Ουκρανία ζήτησε να μη χρησιμοποιηθούν κατά της Τουρκίας σε περίπτωση εμπόλεμης σύγκρουσης, τραβώντας χειρόφρενο στις διαπραγματεύσεις. Είναι προφανές ότι η εξέλιξη με την «αλίευση» της πλωτής βόμβας στο Ιόνιο λύνει τα χέρια της Αθήνας σε σημαντικό βαθμό, σε σημείο που στρατιωτικοί κύκλοι να κάνουν λόγο για «θείο δώρο».

Πρόκειται για το ίδιο «υπερόπλο» που έχει προκαλέσει τεράστιες απώλειες στον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας τους τελευταίους μήνες. Δεκατέσσερα πολεμικά πλοία των Ρώσων έχουν χτυπηθεί στη Μαύρη Θάλασσα από drones αυτού του τύπου και τα οκτώ έχουν βυθιστεί. Δύο δε επιθέσεις έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες και στη Μεσόγειο, με αποτέλεσμα τη βύθιση δύο πλοίων ρωσικών συμφερόντων. Το ένα ήταν το «Qendil» νοτιοδυτικά της Κρήτης τον Δεκέμβριο του 2025 και το δεύτερο ήταν το «Arctic Metagaz» τον Μάρτιο του 2026 στα ανοιχτά της Λιβύης. Το Magura V5 είναι σχεδιασμένο να περνά απαρατήρητο από τα ραντάρ, έχει εμβέλεια περίπου 800 χιλιομέτρων και μπορεί να μεταφέρει έως και 300 κιλά εκρηκτικών.

Τα σενάρια

Ενα από τα πιο πιθανά σενάρια που εξετάζονται είναι εκείνο που θέλει τους Ουκρανούς να ετοίμαζαν ενέδρα για μια ρωσική νηοπομπή που εντοπίστηκε στις 3 Μαΐου νότια της Μάλτας να πλέει με κατεύθυνση ανατολικά και συμπεριελάμβανε τη φρεγάτα «Κασατόνοφ», το ανεφοδιαστικό «Πασίν», το τάνκερ «Σκομπέλεφ» και το φορτηγό πλοίο «Σπάρτη», αλλά για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο να χάθηκε ο έλεγχος του συγκεκριμένου drone.Οι ελληνικές Αρχές, μάλιστα, από την περασμένη εβδομάδα «χτενίζουν» μεγάλες περιοχές στο Ιόνιο, καθώς δεν μπορούσε να αποκλειστεί ότι το drone στη Λευκάδα ήταν το μοναδικό μη επανδρωμένο σκάφος που βρέθηκε εκτός ελέγχου.

Πάντως, ο εντοπισμός του θαλάσσιου drone στη Λευκάδα έχει πυροδοτήσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ασκούν σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για θέματα εθνικής ασφάλειας και επιτήρησης των ελληνικών υδάτων. Ο τομεάρχης Αμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης έκανε λόγο για «ξέφραγο αμπέλι», ζητώντας απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα, όπως το γιατί το drone δεν ανιχνεύθηκε πριν εισέλθει στα χωρικά ύδατα και γιατί χρειάστηκε να το βρουν ψαράδες αντί για τις αρμόδιες Αρχές. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την επάρκεια της επιτήρησης των ελληνικών θαλασσών. Η Κουμουνδούρου ρωτά πώς ένα οπλισμένο σκάφος έφτασε ανενόχλητο στις ακτές και ποιος ελέγχει τελικά τι συμβαίνει στα χωρικά μας ύδατα, χαρακτηρίζοντας τις κυβερνητικές δηλώσεις ως «αστείες». Το ΚΚΕ, από την πλευρά του, ζητεί άμεσες απαντήσεις για το αν η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει «πίσω από κλειστές πόρτες» να παραχωρήσει την ελληνική επικράτεια στην Ουκρανία για πολεμικές επιχειρήσεις.