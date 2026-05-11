Τι καταλάβαμε από το προσυνέδριο της ΝουΔου στη Θεσσαλονίκη, το οποίο σημαδεύτηκε καταλυτικά από την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου του Α’; Oτι πρώτον η κυβέρνηση τα πάει τέλεια. Πιο τέλεια, πεθαίνεις!

Δεύτερον ότι τα πράγματα στη χώρα, επίσης είναι τέλεια. Τίποτε δεν μας απασχολεί ως μονάδες ή ως σύνολο πολιτών. Δεν υπάρχει ακρίβεια, δεν υπάρχει ανασφάλεια, δεν υπάρχει αίσθημα αδικίας, δεν υφίσταται ζήτημα με το πώς λειτουργεί η Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου είναι στα καλύτερά του – όλα τέλεια. Πιο τέλεια, επίσης πεθαίνεις.

Τρίτον, ο λαός εμάς εμπιστεύεται, εμείς είμαστε το περιούσιο κόμμα, εμείς κυβερνάμε και εμείς θα κυβερνάμε στον αιώνα τον άπαντα, διότι έχουμε τον καλύτερο Πρωθυπουργό, την καλύτερη κυβέρνηση, τους καλύτερους υπουργούς. Είναι όλοι τους ανυπέρβλητα, τέλειοι. Πιο τέλειοι, πεθαίνεις!

Τέταρτον, όλοι οι άλλοι, αυτοί οι μισεροί της αντιπολίτευσης, είναι τοξικά σκουπίδια, υπονομευτές, σαμποτέρ, προβοκάτορες, άσχετοι, ανίκανοι, μπορεί και ύποπτοι, που αμφισβητούν, τολμούν για την ακρίβεια να αμφισβητούν τη δική μας τελειότητα, που γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, είμαστε τέλειοι, πιο τέλειοι πεθαίνεις!

Πέμπτον, αυτή η τελειότητα που μας διακρίνει, καταγράφεται και από τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες μας αποθεώνουν κάθε τόσο, και εντελώς αντικειμενικά, μας διαβεβαιώνουν ότι όποτε κάνουμε εκλογές θα τους σκίσουμε τους άλλους, αυτούς τους άλλους που το μόνο που έχουν ως κίνητρο και στόχο, είναι το πώς θα διαλύσουν τη χώρα, και οδηγήσουν τον λαό στην πείνα!

Γελάτε; Δεν πρέπει. Διάβασα το Σαββατοκύριακο, καμιά 10αριά ομιλίες κορυφαίων στελεχών της ΝουΔου, του Πρωθυπουργού συμπεριλαμβανομένου, όλες στο προσυνέδριο του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Τόσο άντεξα. Διότι πάνω-κάτω, τα ίδια με αυτά που προαναφέρω έλεγαν, με δικά τους λόγια. Οπότε μου γεννήθηκε η απορία: αφού είναι όλα τόσο τέλεια, κι εκείνοι (Πρωθυπουργός, κυβέρνηση, κατάσταση στη χώρα) ακόμη πιο τέλειοι, γιατί δεν κάνουν τώρα εκλογές, να επιβεβαιωθεί και από τις κάλπες η τελειότητά τους;

Εκλογές «αμέσως μετά τη ΔΕΘ»

Απάντηση: δεν κάνουν τώρα εκλογές, διότι ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α’, που γνωρίζει την «αγάπη» του λαού στο πρόσωπό του, και στην παράταξή του, δεν είναι κανένα κορόιδο. Γνωρίζει πολύ καλά, πως κάνεις εκλογές, αν είναι να τις κερδίσεις. Αν είναι να τις χάσεις δεν τις κάνεις. Διότι εκλογές άμεσα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες ή δύο μήνες, θα δώσει την ευκαιρία να εκφραστεί αυτή η… «αγάπη» σε όλο της το φάσμα. Οπότε, προετοιμάζεται για το φθινόπωρο, και οι πιστοί αναγνώστες της στήλης, θα θυμούνται από πότε σημείωνα εδώ (την ώρα που εκείνος διακήρυσσε επίμονα ότι θα προκηρύξει εκλογές την άνοιξη του ’27), ότι οι εκλογές θα γίνουν αμέσως μετά τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Τέλη Σεπτέμβρη, μέσα Οκτώβρη. Τότε, διάφοροι «φιρφιρίκοι», σιτιζόμενοι από το πρυτανείο του Μεγάρου Μαξίμου, έγραφαν και έλεγαν ότι «μπα, αποκλείεται, ο Πρωθυπουργός είναι παθιασμένος θεσμικός, και δεν πρόκειται να παραβιάσει τις αρχές του».

Τώρα, από τα ίδια στόματα («από στόματος κοράκου, κρα», που έλεγαν και οι αρχαίοι), πληροφορούμαστε ότι οι εκλογές θα γίνουν «αμέσως μετά τη ΔΕΘ» διότι εντάξει «για μερικούς μήνες, δεν έγινε και τίποτε – η 4ετία ολοκληρώνεται, και ο Πρωθυπουργός είναι συνεπής με τη θεσμικότητα που τον διακρίνει». Χα!

Ορισμένοι προβλέπουν μάλιστα ότι δεν θα φτάσουμε ούτε καν τον Οκτώβριο για να διαπιστώσουμε πόση… «αγάπη» έχει ο λαός για τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση του – στις 27 Σεπτεμβρίου θα στηθούν οι κάλπες για να τη μετρήσουν…

(Εδώ το μέγεθος μετράει, επισημαίνω…)

«Δώσε και μένα μπάρμπα»

Και γιατί θα συμβεί αυτό; Διότι, πάλι κατά τους ίδιους τους «σιτιζόμενους» στο πρυτανείο, ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α’ θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ ένα μεγάλο πακέτο μέτρων, το οποίο, λέει, «θα ακουμπάει κάθε πολίτη» – το οποίο πρακτικά σημαίνει, ότι θα ανοίξει το κεφάλαιο «δώσε μου και μένα μπάρμπα». 4 με 6 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν φέτος τα εγκαίνια της ΔΕΘ, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου θα κάνει στο Βελλίδειο τις εξαγγελίες ο δικός μας, και τρεις εβδομάδες μετά, πρώτα ο Θεός, κάλπες, για να μην ξεχαστεί και ο λαός μπροστά στα ράφια του σουπερμάρκετ ή στην αντλία του βενζινάδικου. Να τα έχει πρόσφατα τα «καλούδια».

Και διότι επίσης ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α’ δεν θέλει να πάθει τα περσινά. Που εξήγγειλε παροχές 1,8 δισ., και μερικές εβδομάδες αργότερα, κανείς δεν θυμόταν τι περιελάμβανε το πακέτο που εξήγγειλε – ούτε οι ίδιοι οι οπαδοί του κόμματος. Το πάθημα που γίνεται μάθημα.

Για την προστασία της πατρίδας

Χθες είχαμε μια… ωραία, από κάθε άποψη, έκπληξη: ο Γρηγόρης Δημητριάδης (ο γνωστός Γρηγόρης, όχι ο άλλος του ΣΚΑΪ) παραχώρησε μια συνέντευξη (στην εφημερίδα «Real») και είπε πολλά και διάφορα. Οπως ας πούμε ότι δεν ενδιαφέρεται να επανέλθει – στο Μέγαρο Μαξίμου, φαντάζομαι –, ότι δεν θα είναι υποψήφιος, ότι ο Ανδρουλάκης είναι ένας συμπλεγματικός τύπος που ασχολείται με τις υποκλοπές (ενώ λ.χ. θα έπρεπε να αποδεχτεί ότι τον παρακολουθούσαν, αδιαμαρτύρητα…), ότι είναι στρατιώτης της παράταξης, και άλλα τέτοια της κατηγορίας «να ‘χαμε να λέγαμε». Είπε όμως και κάτι άλλο, το οποίο μου χτύπησε στο μάτι, και προφανέστατα, χρήζει περαιτέρω εξήγησης. Οτι όταν αποπέμφθηκε το 2022 από τον Κυριάκο τον Α’ (ο ίδιος φυσικά δεν δέχεται ότι ο θείος τον «έστειλε», μιλάει για παραίτηση) στην πραγματικότητα… θυσιάστηκε, τα πήρε όλα πάνω του. Ιδού τι είπε:

«Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη, για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου, αλλά πάνω από όλα την πατρίδα».

Ποιος τους απειλούσε;

Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν, τι είπε στην πραγματικότητα ο φίλος μας ο Γρηγόρης, μέσα σε 22 λέξεις:

Οτι προστάτευσε όλους αυτούς (ήτοι κυβέρνηση, μυστικές υπηρεσίες, ΝουΔου και πατρίδα, «πάνω απ’ όλα») αλλά δεν ξεκαθαρίζει ποιος τους απειλούσε, ώστε να χρειαστεί να βάλει αυτός τα στήθη μπροστά και να τους προστατεύσει

ας πάρουμε όμως το βασικό, που είναι ότι προστάτευσε τις μυστικές υπηρεσίες – την ΕΥΠ δηλαδή. Ποιος απειλούσε την ΕΥΠ; Ο Χατζηδάκης, ο Μυλωνάκης, ο Ανδρουλάκης, κάποιος από τους υπόλοιπους 8 που παρακολουθούνταν ταυτόχρονα από ΕΥΠ και Predator; Και με τι ακριβώς απειλούσαν την ΕΥΠ όλοι αυτοί;

και ας δούμε, και το γενικότερο ότι προστάτευσε και την πατρίδα. Από τι όμως κινδύνευσε εκείνη την περίοδο η πατρίδα μας. Από κατασκόπους; Διότι όλη η προηγούμενη συλλογιστική, εκεί παραπέμπει. Είχε παιχτεί κάτι, που δεν το μάθαμε ποτέ; Και τι ήταν αυτό;

Αρα, λέω εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό, για να λέει όσα λέει, πρώτον γνωρίζει και δεύτερον ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ το τεράστιο λάθος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που δεν διερεύνησε το ενδεχόμενο διενέργειας κατασκοπείας εις βάρος της χώρας!

Τρίτον, δεν έχει: αυτή η μικρή φράση αποτελεί μια θαυμάσια ευκαιρία, για την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, να άρει την προηγούμενη απόφασή της, και να διατάξει νέα έρευνα για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αν ο Δημητριάδης ισχυρίζεται όσα ισχυρίζεται, αυτό από μόνο του, αποτελεί το καλύτερο επιχείρημα να ανοίξει πάλι η υπόθεση.

(Δεν έχω αυταπάτες, δεν θα ανοίξει, φυσικά. Κάποια στιγμή όμως, ό,τι και να κάνουν θα ξανανοίξει, ο κόσμος να χαλάσει…).