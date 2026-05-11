Με εκλογικά σινιάλα και προσπάθεια τόνωσης του κομματικού ηθικού έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης έναν… μακεδονικό αγώνα επανασυσπείρωσης της ΝΔ, κλείνοντας με ολοήμερη παρουσία στη Θεσσαλονίκη τον προσυνεδριακό διάλογο του κόμματος. Η δεξιά άμυνα που έπαιξε ο Πρωθυπουργός στον Βορρά με στροφή τους παραδοσιακούς νεοδημοκράτες και με ατζέντα εξωτερικής πολιτικής, εθνικής άμυνας, ενεργειακών και οικονομίας, μετρώντας πλέον αντίστροφα για το τριήμερο συνέδριο στην Αθήνα στο τέλος της εβδομάδας, ήταν η αρχή μιας επιχείρησης «θωράκισης» της βάσης που θα έχει συνέχεια μέσα στον μήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κυβερνητικά και κομματικά στελέχη ετοιμάζουν μπαράζ επισκέψεων σε μια σειρά από περιοχές που είναι κρίσιμες για την απήχηση της παράταξης αλλά από τις οποίες προκύπτουν (δημοσκοπικά) σαφείς προειδοποιήσεις. Σε αυτή τη λίστα πρώτη είναι η Μακεδονία, όπου προβληματίζουν οι διαρροές δεξιότερα (με ενισχυμένη παρουσία της Ελληνικής Λύσης) ενώ το κλίμα στον δρόμο για το συνέδριο βαραίνει η διαφαινόμενη απουσία του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή (απόφαση που είναι απίθανο να αλλάξει) και ακολουθούν η Πελοπόννησος (εν αναμονή κινήσεων από τον Αντώνη Σαμαρά) και η Θεσσαλία.

«Από αύριο να βγούμε ξανά έξω»

«Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Πρέπει από αύριο να βγούμε ξανά έξω» ήταν το ευθύ σύνθημα Μητσοτάκη, ο οποίος προσδιόρισε εκ νέου τα ακροατήρια – «το μεγάλο ρεύμα ανάτασης του 2019, δημιουργίας του 2023» – που κυνηγά η ΝΔ ύστερα από την πύρρειο νίκη των ευρωεκλογών. Δεν προσδιόρισε εμφατικά τον εκλογικό ορίζοντα και, αφού ανέφερε τέσσερις φορές το όνομα του ιδρυτή της ΝΔ Κωνσταντίνου Καραμανλή, ζήτησε «να συζητήσουμε με τους σκεπτικιστές, να προσεγγίσουμε και αυτούς που δηλώνουν δυσαρεστημένοι». Εξού και στην κυβερνητική ρητορική επανέρχεται με ένταση ο «πατριωτισμός της ευθύνης» – κάτι που προεξοφλείται ότι θα αποτυπωθεί στο Metropolitan Expo (15-17 Μαΐου) – με προσπάθειες απόκρουσης των επικρίσεων από τα δεξιά και με βολές στα αριστερά. Ενδεικτικές οι έμμεσες πλην σαφείς αναφορές του Μητσοτάκη στον Αλέξη Τσίπρα, η υπεράσπιση της εξωτερικής πολιτικής απέναντι στην Τουρκία – θέμα για το οποίο έχουν διατυπώσει θέσεις και κόκκινες γραμμές και ο Σαμαράς, και ο Καραμανλής- και οι αιχμές κατά του Κυριάκου Βελόπουλου με φράσεις όπως «πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές στα τηλεοπτικά παράθυρα».

Ο Μητσοτάκης κάρφωσε ευρύτερα τις «υποκριτικές» φωνές αμφισβήτησης της επιλογής των ήρεμων νερών, επαναλαμβάνοντας ότι αυτά «σημαίνουν νερά ελεύθερα, στα οποία κυριαρχεί το διεθνές δίκαιο. Και νερά που παραμένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά – τα χρώματα δηλαδή της σημαίας μας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων». Αλλο στόχο είχαν οι αναφορές του στο Μεταναστευτικό – «δεν θα σας κάνουμε τη χάρη να γυρίσουμε στην περίοδο που οι θάλασσες δεν είχαν σύνορα και στην ξηρά φτιάχνατε Μόριες και Ειδομένες». Αυτός ο στόχος, ο Τσίπρας, έγινε περισσότερο εμφανής στην αποστροφή «η Ιστορία μπορεί να μην επαναλαμβάνεται, αλλά τιμωρεί όποιους την ξεχνούν. Ειδικά όταν οι αρχιτέκτονες της χρεοκοπίας ζητούν να τους εμπιστευθούν ξανά».

Από την εκλογολογία έως τις λεπτές ισορροπίες

Η ΝΔ οδεύει στο συνέδριο με κάθε λογής «ζωηρές» συζητήσεις, από την εκλογολογία έως τις εύθραυστες εσωκομματικές ισορροπίες στον απόηχο της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, κατά την οποία έπεσαν πυρά (υπήρξαν και πρωθυπουργικές αιχμές) για όσους δεν ιδρώνουν τη φανέλα με τον ίδιο «ενθουσιασμό». Ο Νίκος Δένδιας, που μπήκε στο στόχαστρο του Αδωνη Γεωργιάδη, επικεντρώθηκε πάντως στα θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων. «Εμείς, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν κάνουμε κομματική υπηρεσία. Εκτελούμε εθνικό καθήκον όταν ενισχύουμε τις Ενοπλες Δυνάμεις» είπε από τη Θεσσαλονίκη, ενώ στα περί «υπεύθυνου πατριωτισμού» στάθηκαν τόσο ο Γιώργος Γεραπετρίτης όσο και ο Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος πρόταξε τη «ραχοκοκαλιά» των γαλάζιων ιδεών («η Πατρίδα πάνω από το κόμμα, πάνω από προσωπικές στρατηγικές και η πρόοδος των πολλών πάνω το συμφέρον των λίγων»).