Άβολες για το Μέγαρο Μαξίμου συζητήσεις ξεπηδούν και πάλι στο νεοδημοκρατικό παρασκήνιο, στον απόηχο της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας την Πέμπτη (7/5) και ενόψει του κομματικού συνεδρίου στο Metropolitan Expo την ερχόμενη εβδομάδα (15-17 Μαΐου). Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξορκίζει τόσο την εκλογολογία όσο και τη «δελφινολογία», με τον ίδιο να ζητάει συστράτευση όλων (στη λογική ότι η προσωπική επιτυχία του καθενός περνάει μέσα από τη συλλογική επιτυχία της ΝΔ), με στόχο την επαναπροσέγγιση της – κατά τον ίδιο – «σιωπηλής πλειοψηφίας», που τον στήριξε το 2023.

Μόνο που η κεντρική επιχείρηση «συνοχή» πέφτει πάνω στους ψιθύρους που ζωηρεύουν στους γαλάζιους διαδρόμους, σε προσωπικές αγωνίες στελεχών εντός της κυβέρνησης και της γαλάζιας ΚΟ, αλλά και σε εμφανείς, μικρές ή μεγαλύτερες αντιπαραθέσεις. Όπως φάνηκε και στην εξάωρη συνεδρίαση του Μητσοτάκη με τους βουλευτές του, υπουργοί απασφαλίζουν κατά υπουργών, έστω και χωρίς ποτέ να κατονομάζεται κάποιος, και βουλευτές καρφώνουν εξωκοινοβουλευτικούς της κυβέρνησης.

«Μάχες» με παρελθόν και μέλλον

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επιμένει στην κριτική κατά συναδέλφων του που μένουν έξω από τα δύσκολα, φωτογραφίζοντας τον Νίκο Δένδια, ο οποίος βρισκόταν σε επίσημη επίσκεψη στη Λισαβόνα την Πέμπτη. Από τα καρφιά του, ενώπιον του Μητσοτάκη στην αίθουσα της Ολομέλειας στη Βουλή, ότι «κάποιος θα πάει ακόμη και στη Σελήνη» αρκεί να αποφύγει την ΚΟ και ότι κάποιοι βρίσκουν χρόνο να πάνε «εκεί που μας βρίζουν», κινήθηκε χθες (8/5) στην ίδια κατεύθυνση: μιλώντας για διάφορες κατηγορίες υπουργών, φωτογράφισε τον υπουργό Άμυνας λέγοντας για εκείνους που «είναι σε ένα αεροπλάνο και γυρνάνε το Σύμπαν» (Σκάι).

Οι δύο υπουργοί έχουν ανταλλάξει στο παρελθόν σοβαρές αιχμές, προχωρώντας κάποιες φορές και σε ανοιχτή αντιπαράθεση στη δημόσια σφαίρα. Οι γνωρίζοντες μιλούν για «μάχες» που έρχονται από το παρελθόν και μπορεί να δείχνουν στο μέλλον. Άλλωστε εσωκομματική φωτιά, που πυροδοτεί την άχαρη για το Μαξίμου και την Πειραιώς «δελφινολογία», έχει ανάψει προ μηνών και με άλλους πρωταγωνιστές (Κωστής Χατζηδάκης, Κυριάκος Πιερρακάκης, Βασίλης Κικίλιας κ.ά).

Κι αυτό διότι στο νεοδημοκρατικό παρασκήνιο υπάρχουν πράγματι ισορροπίες που μετά βίας κρατιούνται – εξ ου και τα παρασκηνιακά ή και δημόσια αδειάσματα. Υπάρχουν επίσης κατά διαστήματα εκρήξεις νεύρων και απουσία χημείας μεταξύ στελεχών που είτε πρέπει να συνεννοούνται απευθείας είτε πρέπει να ανταποκρίνονται στο στοίχημα της διυπουργικής συνεργασίας.

Θέλουν αποδραματοποίηση

Υπό το βάρος της φθοράς της επταετίας και με φόντος τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν την προοπτική η ΝΔ να μην πιάσει τους εκλογικούς στόχους της (με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις προσωπικές ατζέντες που ανοίγουν και για τις προσωπικές αγωνίες), η κυβερνητική έδρα δεν θέλει να εκπέμπονται επιπλέον θολά μηνύματα ως προς τη συνοχή της κυβερνητικής παράταξης στον δρόμο για τις εθνικές εκλογές. Ο Μητσοτάκης έχει σπεύσει και προ μηνών να αποδραματοποιήσει τα εσωκομματικά, μιλώντας για «πολιτική κουζίνα» που – κατά τον ίδιο – δεν αφορά το πραγματικό κοινωνικό ακροατήριό του.

Κάτι τέτοιο επιχειρείται ξανά – μια αποδραματοποίηση δηλαδή όσον αφορά τόσο την εκλογολογία (που έχει επιστρέψει, αν και εκ νέου η επίσημη κυβερνητική φωνή μίλησε για «εκλογές το 2027) όσο και τα εσωκομματικά μαχαιρώματα. Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε (Παραπολιτικά 90.1) ότι το «να ιδρώνουμε τη φανέλα» που είπε ο Μητσοτάκης δεν ήταν αναφορά κατά συγκεκριμένων προσώπων, αλλά ένα μήνυμα διαρκούς πολιτικής «μάχης» και υπεράσπισης του κυβερνητικού έργου. Ωστόσο στη γραμμή που ο Μητσοτάκης χάραξε με την αποστροφή ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη «δεν πρέπει να είναι στην κουζίνα», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε ότι όντως «κάποιοι βγαίνουν παραπάνω μπροστά». Και σημείωσε ότι οι υπουργοί πρέπει εκτός από τα θέματα του χαρτοφυλακίου τους να μιλάνε και για τα υπόλοιπα βαριά θέματα.

Στη Θεσσαλονίκη

Στο μεταξύ τα βλέμματα των ενοδημοκρατών στρέφονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Εκεί κλείνει ο προσυνεδριακός διάλογος καθ’ οδόν πια προς το τακτικό συνέδριο της ΝΔ στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας στην Αθήνα.

Το θέμα του τελευταίου και μεγαλύτερου προσυνεδρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Περίπτερο 10) είναι η «ισχυρή Ελλάδα» και αναμένονται ομιλίες αρχικά των Δένδια, Γιώργου Γεραπετρίτη και Σταύρου Παπασταύρου, έπειτα του ευρωπαίου επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα και τέλος του πρωθυπουργού.