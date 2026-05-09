Το νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που κατατέθηκε την Πέμπτη στη Βουλή, φέρνει σειρά αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία. Μεταξύ άλλων, προβλέπει «κούρεμα» προστίμων για εκπρόθεσμες μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ, νέο μπλόκο στις συναλλαγές με μετρητά και αυστηρότερο έλεγχο στις συναλλαγές με κρυπτονομίσματα.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο ορίζει το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων της ΑΑΔΕ ως πηγή πληροφόρησης για την απαλλαγή κύριων κατοικιών φυσικών προσώπων από τον ΕΝΦΙΑ, ενισχύοντας έτσι τη διασταύρωση δεδομένων και τη διαφάνεια στη φορολογική διοίκηση.

Απαλλαγές από το τεκμαρτό εισόδημα

– Εξαιρούνται οι πωλητές λαϊκών αγορών από την προσαύξηση του 5% λόγω υπέρβασης μέσου όρου του κύκλου εργασιών του αντίστοιχου ΚΑΔ. αυξημένου κύκλου εργασιών.

– Για τους κατόχους άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκής αγοράς, το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 30%.

– Ως λόγος αμφισβήτησης του τεκμαρτού ελάχιστου εισοδήματος πλέον προστίθεται και η περίπτωση ανήλικου υποχρέου, κατά μέρος ή κατά το σύνολο της διάρκειας του φορολογικού έτους.