Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Νο2 στον κόσμο, Έλενα Ριμπάκινα, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 σετ στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Ρώμης (Internazionali BNL d’Italia) και μένοντας εκτός συνέχειας σε 75 λεπτά αγώνα.

Η Ριμπάκινα επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την υπεροχή της στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, φτάνοντας τις έξι νίκες σε επτά αγώνες απέναντι στη Σάκκαρη, και συνεχίζοντας το εντυπωσιακό σερί της με πέντε συνεχόμενες επιτυχίες.

Πρώτο σετ (6-4)

Η Ριμπάκινα μπήκε πιο δυνατά στο ματς, πιέζοντας από το πρώτο service game της Σάκκαρη και βρίσκοντας άμεσα break για το 2-0.

Η Ελληνίδα τενίστρια αντέδρασε, ανέβασε ρυθμό και ισοφάρισε σε 3-3, επιστρέφοντας το break και δείχνοντας πως μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά στο σετ.

Ωστόσο, η Ριμπάκινα απάντησε άμεσα, εκμεταλλεύτηκε νέα ασταθή στιγμή στο σερβίς της Σάκκαρη και πέρασε ξανά μπροστά με 4-3. Από εκεί και πέρα διατήρησε τον έλεγχο, κρατώντας το σερβίς της με σταθερότητα και έκλεισε το σετ με 6-4.

Δεύτερο σετ (6-1)

Στο δεύτερο σετ η εικόνα άλλαξε δραματικά υπέρ της Ριμπάκινα, καθώς η Σάκκαρη αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα στο σερβίς της, χωρίς να καταφέρει να το κρατήσει σε κανένα game.

Η Ριμπάκινα «χτύπησε» από νωρίς και πήρε ξεκάθαρο προβάδισμα, ενώ το μοναδικό θετικό σημείο για τη Σάκκαρη ήταν το break που της επέτρεψε προσωρινά να μειώσει σε 3-1.

Η συνέχεια όμως ανήκε ολοκληρωτικά στη Ριμπάκινα, η οποία εκμεταλλεύτηκε κάθε λάθος της Ελληνίδας τενίστριας και έκλεισε το σετ με 6-1, σφραγίζοντας την πρόκριση στη φάση των «32».