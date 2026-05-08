Η αναμέτρηση ανάμεσα στους δύο, χαρακτηρίζεται ήδη ως «μάχη των θρύλων» και έχει τραβήξει τα βλέμματα της παγκόσμιας κοινότητας των μαχητικών αθλημάτων. Οι σπουδαίοι αθλητές εμφανίστηκαν μαζί για πρώτη φορά μπροστά σε κάμερες και φιλάθλους, λίγες εβδομάδες πριν από το μεγάλο event που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον.

Ο Μεϊγουέδερ, πλέον 49 ετών, αποχώρησε από την επαγγελματική πυγμαχία το 2017, ολοκληρώνοντας την καριέρα του αήττητος με 50 νίκες σε 50 αγώνες, επίδοση που τον κατατάσσει ανάμεσα στους κορυφαίους πυγμάχους όλων των εποχών. Από την άλλη, ο 45χρονος Ζαμπίδης έχει αφήσει το δικό του στίγμα στις πολεμικές τέχνες, κατακτώντας 18 παγκόσμιους τίτλους και γνωρίζοντας διεθνή αναγνώριση μέσα από την πορεία του στο K-1 MAX.