Ο Μιχάλης Ζαμπίδης ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει στα ρινγκ αντιμετωπίζοντας τον θρυλικό Φλόιντ Μεϊγούεδερ στο ΟΑΚΑ στις 27 Ιουνίου, σε έναν αγώνα που χαρακτηρίζεται ως «η μάχη των θρύλων».

Ο Φλόιντ Μεϊγούεδερ παραμένει αήττητος σε 50 αγώνες μποξ, με τον τελευταίο του αγώνα το 2017, όπου νίκησε τον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ με τεχνικό νοκ άουτ.

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης είχε ανακοινώσει τον περασμένο Δεκέμβριο την πρόθεσή του να επιστρέψει στα ρινγκ, υποσχόμενος ένα εντυπωσιακό comeback που θα συζητηθεί.

Το βράδυ της Τρίτης αιφνιδίασε το κοινό, αποκαλύπτοντας ότι στην επιστροφή του θα αντιμετωπίσει τον Φλόιντ Μεϊγουέδερ στο ΟΑΚΑ στις 27 Ιουνίου. Η αφίσα του αγώνα τον παρουσιάζει ως «τη μάχη των θρύλων», γεγονός που έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στους φίλους των μαχητικών αθλημάτων.

Ο Αμερικανός πρωταθλητής έχει γράψει ιστορία στο παγκόσμιο μποξ, παραμένοντας αήττητος σε 50 επαγγελματικούς αγώνες. Ο τελευταίος του ήταν το 2017, όταν επικράτησε του Κόνορ ΜακΓκρέγκορ με τεχνικό νοκ άουτ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο Iron Mike έχει διαγράψει πορεία στο kick boxing, σε αντίθεση με τον θρυλικό αντίπαλό του που προέρχεται αποκλειστικά από τον χώρο του μποξ. Το στοιχείο αυτό αναμένεται να προσδώσει ξεχωριστή δυναμική στη συνάντηση των δύο αθλητών.