Πανελλαδικές και χρηματική επιβράβευση για τους επιτυχόντες μαθητές που θα δώσουν εξετάσεις και θα εισαχθούν σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Οι μαθητές θα λάβουν ποσό ύψους 1.000 ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η ανακοίνωση έγινε το πρωί της Κυριακής (3/5) και αφορά συνολικά 2.106 μαθητές που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα ελληνικά Πανεπιστήμια. Το ποσό αυτό αποτελεί, όπως επισημάνθηκε, μια μορφή επιβράβευσης για την προσπάθειά τους.

Το πρόγραμμα επιβράβευσης

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, το πρόγραμμα χρηματικών βραβείων για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών που προέρχονται από αγροτικές οικογένειες παύει να είναι πιλοτικό και καθιερώνεται πλέον ως μόνιμος θεσμός, επεκτεινόμενο σε ολόκληρη τη χώρα.

«Έχω και μερικά ευχάριστα νέα για τους νέους μας στην ύπαιθρο: από φέτος, το πρόγραμμα χρηματικών βραβείων για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών που προέρχονται από αγροτικές οικογένειες, από πιλοτικό που ήταν πέρυσι, γίνεται πλέον μόνιμος θεσμός και επεκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Συνολικά 2.106 παιδιά που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια θα λάβουν μια επιβράβευση 1.000 ευρώ.

Παράλληλα, κάνουμε και ένα βήμα δικαιοσύνης: πλέον και οι μονογονείς πατέρες της υπαίθρου εντάσσονται κανονικά στο πρόγραμμα χρηματικών βοηθημάτων για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες».