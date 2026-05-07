Μόνιμο χαρακτήρα αποκτά η ρύθμιση για την επιστροφή ενοικίων σε εργαζομένους που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, με εφαρμογή από το 2025 και στόχο την οικονομική τους ενίσχυση.

Σε φάση κατάθεσης στη Βουλή εισέρχεται η νέα νομοθετική ρύθμιση, η οποία προβλέπει την επιστροφή δύο ενοικίων ετησίως, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, για περίπου 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους.

Το μέτρο καθιερώνεται ως μόνιμο και θα ισχύει αναδρομικά από το 2025, ενισχύοντας οικονομικά όσους αναγκάζονται να μισθώνουν κατοικία μακριά από την έδρα τους. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται οι εργαζόμενοι που υπηρετούν στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη.

Εντός του 2026 θα δοθούν τρία ενοίκια στους δικαιούχους

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, εντός του 2026 οι δικαιούχοι θα λάβουν συνολικά ποσό που αντιστοιχεί σε τρία ενοίκια. Η πρώτη πληρωμή αναμένεται στις αρχές του καλοκαιριού και αφορά αναδρομικά το δεύτερο ενοίκιο του 2024.

Ακολούθως, τον Νοέμβριο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή δύο επιπλέον ποσών, τα οποία αντιστοιχούν στα ενοίκια του 2025, μαζί με την καθιερωμένη ετήσια επιστροφή ενός μισθώματος.

Η ενίσχυση χορηγείται οριζόντια, χωρίς εισοδηματικούς περιορισμούς, με στόχο να λειτουργήσει ως κίνητρο για την κάλυψη κενών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα στελέχωσης και στέγασης. Προϋπόθεση είναι η μισθωμένη κατοικία να βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τον τόπο υπηρεσίας.

Μέχρι 800 ευρώ το ανώτατο ποσό – Πότε υπάρχει προσαύξηση

Το ανώτατο ποσό επιστροφής διαμορφώνεται στα 800 ευρώ για κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Παράλληλα, τίθεται όριο ώστε η επιστροφή να μην υπερβαίνει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, κάτι που σημαίνει ότι το μέγιστο ποσό αφορά περιπτώσεις με υψηλότερα μισθώματα και πλήρη διάρκεια μίσθωσης μέσα στο έτος.

Η επιστροφή για το 2024 θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση, με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων. Για τη διπλή καταβολή του Νοεμβρίου 2026, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ηλεκτρονική καταχώριση του μισθωτηρίου στην ΑΑΔΕ και η αναγραφή του σχετικού αριθμού στη φορολογική δήλωση του 2025.