Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν ύστερα από ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), επικαλούμενο την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και νοσοκομεία του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο Αζάμ Χαλίλ αλ Χάγια, γιος του ηγετικού στελέχους της Χαμάς, τραυματίστηκε σε μία από τις επιθέσεις στην πόλη της Γάζας, όπως ανέφερε πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας στο AFP.

Σύμφωνα με υγειονομικές πηγές, δύο ισραηλινές επιθέσεις στην Πόλη της Γάζας είχαν ως αποτέλεσμα πέντε νεκρούς. Ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκε και 15 τραυματίστηκαν κοντά στη Χαν Γιούνις, όπως ανακοίνωσε το νοσοκομείο Νάσερ.

Πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας στη Γάζα διευκρίνισε ότι ο άνδρας που σκοτώθηκε κοντά στη Χαν Γιούνις ήταν αξιωματικός της αστυνομικής δύναμης της Χαμάς.

Παρά την εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί τον Οκτώβριο του 2025, τα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζονται. Σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας, τουλάχιστον 837 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Από την ισραηλινή πλευρά, πέντε στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους στο ίδιο χρονικό διάστημα.