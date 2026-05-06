Η Βαλένθια πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο Game 3 στο Telekom Center Athens και μείωσε τη σειρά απέναντι στον Παναθηναϊκός σε 2-1.

Έτσι, τα playoffs οδηγούνται σε τέταρτο παιχνίδι, καθώς οι «νυχτερίδες» απέφυγαν τον αποκλεισμό με «σκούπα».

Το «τριφύλλι» είχε καταφέρει να κάνει το 2/2 στην Ισπανία, φέρνοντας τη σειρά στην Αθήνα με στόχο να τη «καθαρίσει» άμεσα.

Το Game 4 έχει οριστεί για την Παρασκευή (08/05, 21:15) και αναμένεται καθοριστικό για την εξέλιξη της σειράς, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να επιδιώκει την πρόκριση, ενώ οι Ισπανοί θέλουν να ισοφαρίσουν και να επιστρέψουν τη σειρά στην έδρα τους.