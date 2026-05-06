Η Ζαλγκίρις Κάουνας πήρε τη νίκη με 81-78 στο τρίτο παιχνίδι απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, μειώνοντας τη σειρά σε 2-1 και παραμένοντας στο «κόλπο» της πρόκρισης στα playoffs της EuroLeague.

Οι Λιθουανοί θα φιλοξενήσουν ξανά την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στο Κάουνας για το τέταρτο παιχνίδι της σειράς.

Το Game 4 είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή (8/5) στις 20:00.

Να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός περιμένει τον αντίπαλό του από αυτό το ζευγάρι, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την παρουσία του στο Final Four της Αθήνας.