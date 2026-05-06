Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί «πολύ πιθανή» την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, έπειτα από «πολύ καλές συνομιλίες» που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης το τελευταίο 24ωρο.

«Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες τις τελευταίες 24 ώρες και είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ εκτίμησε ότι θα χρειαστεί «μία εβδομάδα» για να καταλήξουν το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία σχετικά με ένα μνημόνιο κατανόησης που θα θέσει τέλος στον πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με το Fox News, ο Τραμπ έκανε τη δήλωση αυτή σε τηλεφωνική συνέντευξη με το δίκτυο, σημειώνοντας ότι εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Όπως επισημαίνει το ίδιο μέσο, ο πρόεδρος έχει δώσει κατά καιρούς διαφορετικά χρονοδιαγράμματα για τις συνομιλίες με το Ιράν, μέσα από τις συχνές τηλεφωνικές του παρεμβάσεις σε δημοσιογράφους.

Υπενθυμίζεται ότι, το Axios μετέδωσε την Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απάντηση από την Τεχεράνη μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Παραμένει, ωστόσο, ασαφές αν ο Τραμπ υπονοεί πως θα χρειαστούν μερικές ακόμη ημέρες μετά από αυτό το διάστημα για την οριστικοποίηση της συμφωνίας.