Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε νέα εθνική αντιτρομοκρατική στρατηγική, με στόχο την «εξουδετέρωση» απειλών στο δυτικό ημισφαίριο και την αποδυνάμωση των επιχειρήσεων των καρτέλ, σύμφωνα με τον κορυφαίο σύμβουλο του Λευκού Οίκου Σεμπάστιαν Γκόρκα.

Ο Γκόρκα, διευθυντής αντιτρομοκρατίας του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι ο Τραμπ υπέγραψε το έγγραφο «καθοδηγούμενος από την αρχή ότι η Αμερική είναι η πατρίδα μας και πρέπει να προστατεύεται». Η νέα στρατηγική, όπως ανέφερε, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης της εθνικής ασφάλειας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστρέψει δεκάδες σκάφη στο πλαίσιο εκστρατείας κατά των ναρκωτικών, η οποία συνδέθηκε με την επιχείρηση που περιέλαβε την εκδίωξη του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, νωρίτερα φέτος. Η δράση αυτή, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, εντάσσεται στη στρατηγική αντιμετώπισης των διεθνών καρτέλ.

«Η νέα μας αντιτρομοκρατική στρατηγική δίνει καταρχάς προτεραιότητα στην εξουδετέρωση των τρομοκρατικών απειλών στο δυτικό ημισφαίριο μέσω της αποδυνάμωσης των επιχειρήσεων των καρτέλ εωσότου αυτές οι ομάδες δεν θα είναι σε θέση πλέον να φέρνουν τα ναρκωτικά τους, τα μέλη τους και τα θύματά τους από την παράνομη διακίνηση στις ΗΠΑ», εξήγησε ο Γκόρκα.

Εστίαση στην εσωτερική ασφάλεια

Στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ο Γκόρκα ανέφερε ότι η στρατηγική επικεντρώνεται στην αναγνώριση και εξουδετέρωση όσων χαρακτήρισε «βίαιες, κοσμικές πολιτικές ομάδες» με αντιαμερικανική, ριζοσπαστικά υπέρ του φύλου ή αναρχική ιδεολογία, όπως οι Antifa.

«Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα συνταγματικά εργαλεία προκειμένου να τους χαρτογραφήσουμε στο εσωτερικό της χώρας, να ταυτοποιήσουμε τα μέλη τους, να αντιστοιχίσουμε τους δεσμούς τους με διεθνείς οργανώσεις όπως η Antifa και να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία επιβολής του νόμου για να τις πλήξουμε επιχειρησιακά προτού να είναι σε θέση να σακατέψουν ή να σκοτώσουν τους αθώους», υπογράμμισε ο ίδιος.

Διεθνής συνεργασία και επόμενα βήματα

Ο Γκόρκα σημείωσε ότι αξιωματούχοι των αμερικανικών αντιτρομοκρατικών υπηρεσιών θα συναντηθούν με διεθνείς εταίρους την Παρασκευή, προκειμένου να συζητήσουν τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας στην καταπολέμηση των τρομοκρατικών απειλών, με έμφαση στο Ιράν και στα Στενά του Ορμούζ.

Μετά τη δολοφονία τον Σεπτέμβριο του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, σύμβουλοι του Λευκού Οίκου ζήτησαν συντονισμένη δράση κατά αριστερών οργανώσεων που, όπως υποστηρίζουν, προωθούν τη βία. Ο Γκόρκα πρόσθεσε ότι η στρατηγική θα στοχεύσει επίσης οργανώσεις της δεξιάς που υποκινούν βίαιες ενέργειες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η στρατηγική στοχεύει στη διατήρηση της πίεσης στο διεθνές τζιχαντικό κίνημα, περιλαμβάνοντας «τη στοχοθέτηση και καταστροφή οργανώσεων όπως η Αλ Κάιντα».