Ανησυχία επικρατεί στην τουριστική αγορά ενόψει της νέας σεζόν, καθώς οι συνεχείς ανατιμήσεις στα καύσιμα προκαλούν κύμα ακυρώσεων και «πάγωμα» στις κρατήσεις. Με το καλοκαίρι να πλησιάζει, ο κλάδος παραμένει μουδιασμένος και οι επαγγελματίες του τουρισμού εκφράζουν έντονο προβληματισμό.

Το μεγάλο «αγκάθι» αφορά τα αεροπορικά εισιτήρια, καθώς οι υψηλές τιμές οδηγούν σε πτήσεις που φτάνουν στην Ελλάδα με πολλές άδειες θέσεις. Το φαινόμενο αυτό δημιουργεί ανησυχία τόσο στους τουριστικούς πράκτορες όσο και στους επιχειρηματίες του κλάδου.

Αβεβαιότητα για ξενοδόχους και μεταφορές

Οι ξενοδόχοι στα νησιά κάνουν λόγο για έντονη αβεβαιότητα, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση θυμίζει τα πρώτα χρόνια μετά την κρίση. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζεται και στις οδικές μεταφορές, όπου ακόμη και οι πιο οικονομικές επιλογές, όπως τα ΚΤΕΛ, έχουν πλέον μετατραπεί σε ακριβή λύση για πολλά νοικοκυριά.

Αναστάτωση από την απόφαση της Ryanair

Την ίδια στιγμή, αναβρασμό προκαλεί η πρόθεση της Ryanair να κλείσει τη βάση της στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση πτήσεων και απώλεια θέσεων εργασίας, γεγονός που έχει κινητοποιήσει τους τοπικούς φορείς της πόλης.

Από την πλευρά τους, οι τοπικοί φορείς έχουν ήδη αποστείλει αιτήματα τόσο προς την αεροπορική εταιρεία όσο και προς την εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου, ζητώντας να βρεθεί άμεσα μια ωφέλιμη λύση που θα αποτρέψει τις αρνητικές συνέπειες για την περιοχή και τον τουρισμό.