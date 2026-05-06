Κινήσεις σε πέντε «μέτωπα» δρομολογεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στην προσπάθεια να επιταχυνθεί η διευθέτηση του ιλιγγιώδους ιδιωτικού χρέους που υπερβαίνει τα 235 δισ. ευρώ, αν συνυπολογιστούν οι κόκκινες οφειλές σε Εφορία, ΕΦΚΑ, τράπεζες και servicers.

Οι νέες παρεμβάσεις, οι οποίες θα ενεργοποιούνται σταδιακά μέχρι το τέλος Ιουνίου, προβλέπουν:

1. Στοχευμένη προστασία πρώτης κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Η νέα ρύθμιση, η οποία αναμένεται να έχει ψηφιστεί έως το τέλος του μήνα, προβλέπει ότι οι δανειολήπτες θα μπορούν να διεκδικήσουν ρύθμιση μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού ειδικά για την κύρια κατοικία τους, διαχωρίζοντάς την από την υπόλοιπη περιουσία τους. Σε αντίθεση με το ισχύον καθεστώς, όπου η ρύθμιση αφορά το σύνολο των οφειλών προς Δημόσιο, τράπεζες και funds και λαμβάνει υπόψη τη συνολική περιουσιακή κατάσταση, το νέο πλαίσιο εστιάζει αποκλειστικά στην αξία της πρώτης κατοικίας. Με τη νέα διάταξη, ο οφειλέτης θα έχει τη δυνατότητα να διασώσει την κύρια κατοικία του επιτυγχάνοντας μεγαλύτερο κούρεμα και επομένως χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, προσαρμοσμένες στην αξία του συγκεκριμένου ακινήτου και στα εισοδήματά του. Η υπόλοιπη περιουσία θα οδηγείται σε ρευστοποίηση μέσω πλειστηριασμών, με τα έσοδα να κατευθύνονται στην αποπληρωμή των υπόλοιπων χρεών.

2. Λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημιουργία και λειτουργία του Φορέα ο οποίος θα αγοράζει την πρώτη κατοικία ευάλωτων οφειλετών που βγαίνει σε πλειστηριασμό και έπειτα θα τους τη μισθώνει υποχρεωτικά για 12 χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο, ο οφειλέτης δεν χρειάζεται να αφήσει το σπίτι του, ενώ μετά το πέρας της μίσθωσης έχει τη δυνατότητα να επαναγοράσει την κατοικία του, εφόσον έχει ανακάμψει οικονομικά και ήταν συνεπής ως προς την καταβολή του μισθώματος. Μάλιστα, ο οφειλέτης μπορεί να επαναγοράσει το ακίνητο πριν από τη συμπλήρωση 12ετίας αν πληροί τις προϋποθέσεις. Επίσης, ο οφειλέτης θα λαμβάνει στεγαστικό επίδομα από το κράτος, που κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ μηνιαίως, για όσο χρόνο μισθώνει το ακίνητο από τον Φορέα Ακινήτων, ώστε να διασφαλιστεί η συνεπής πληρωμή του ενοικίου.

3. Εκτακτη ρύθμιση 72 δόσεων. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να «τρέξει» η νέα ρύθμιση στην οποία μπορούν να υπαχθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Εφορία και ΕΦΚΑ που έχουν βεβαιωθεί έως και 31 Δεκεμβρίου 2023 και είναι αρρύθμιστες έως 21 Απριλίου 2026. Απαραίτητη προϋπόθεση για ένταξη στις 72 δόσεις είναι η εξόφληση ή ρύθμιση χρεών που δημιουργήθηκαν και βεβαιώθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2024.

4. Εξόφληση οφειλών σε έως 240 δόσεις. Οσοι έχουν χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ άνω των 5.000 ευρώ μπορούν να ζητήσουν την ένταξή τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό συναινώντας στην άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της εισοδηματικής και περιουσιακής τους κατάστασης. Το επιτόκιο ανέρχεται σε 3% και με βάση την αξιολόγηση οι οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 240 μηνιαίες δόσεων, ενώ προβλέπεται υπό προϋποθέσεις κούρεμα της οφειλής.

5. Αρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού. Η άρση της κατάσχεσης ενεργοποιείται με την άμεση εξόφληση του 25% της συνολικής οφειλής, υπό την προϋπόθεση ότι το υπόλοιπο ποσό του χρέους θα ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. Η άρση της κατάσχεσης ισχύει μόνο μία φορά και σε περίπτωση νέου χρέους επιτρέπεται εφόσον γίνει ολοσχερής εξόφληση του χρέους.