Ο Παναθηναϊκός AKTOR γύρισε από τη Βαλένθια με δύο πολύτιμες νίκες και στο Game 3 της σειράς θέλει να ολοκληρώσει τη δουλειά, κάνοντας το 3-0 και «σφραγίζοντας» την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα (22-24 Μαΐου), στο Telekom Center Athens.

Η ομάδα των «πρασίνων» δεν αντιμετωπίζει καινούργια προβλήματα πέρα από την απουσία του Κώστα Σλούκα, με τον Εργκίν Αταμάν να καταλήγει στις τελικές επιλογές του για τη 12άδα.

Ο Τούρκος τεχνικός άφησε εκτός αποστολής τους Βασίλη Τολιόπουλο και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, ενώ για πρώτη φορά στη σειρά επιστρέφει στις επιλογές του ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ο οποίος τίθεται στη διάθεση της ομάδας.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Γκριγκόνις, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Καλαϊτζάκης, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.