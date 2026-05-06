Η αντίστροφη μέτρηση για το Final 4 του BCL έχει ήδη αρχίσει, με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει την Ουνικάχα Μάλαγα σε μια μάχη που θα κρίνει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, που συμμετέχει για τρίτη φορά σε αυτή τη διαδικασία, ανέλυσε τι χρειάζεται να κάνει η ομάδα του ώστε να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό, κόντρα στην κάτοχο του τίτλου τα δύο τελευταία χρόνια.

Επίσης, μίλησε και ο Δημήτρης Φλιώνης ότι η υπάρχει περισσότερη εμπειρία σε σχέση με πέρυσι στην ομάδα.

Όσα είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα στη συνέντευξη Τύπου:

«Εάν κερδίζαμε 2 φορές στη σειρά θα έλεγα ότι είμαστε φαβορί. Η Μάλαγα έχει καλή ομάδα, έχει τίτλους. Εμείς είμαστε χαρούμενοι και πραγματικά πιστεύω σε αυτό που είπα. Είναι μια ομάδα καλύτερη από πέρυσι».

Για το physicality της ΑΕΚ και πως νιώθει που κάθεται δίπλα στο τρόπαιο: «Αυτό που είπε ο κόουτς Ναβάρο είναι αλήθεια. Οι προπονητές δεν λένε ποτέ ότι έχουν μια τέλεια ομάδα. Οι λέξεις πριν από το ματς παίζουν ρόλο, αλλά στο παρκέ τα πράγματα είναι αλλιώς. Ο τίτλος είναι κάτι που θέλει κάθε ομάδα. Σίγουρα είναι στόχος να κατακτήσουμε ένα τρόπαιο. Όταν κερδίζεις ένα τρόπαιο δεν έχεις κόμπλεξ. Εγώ πάντως νιώθω ωραία που κάθομαι κοντά».

Για το πόσο κοντά βρίσκεται στη Μάλαγα: «Το είπα γιατί παρακολουθώ χρόνια την ομάδα και έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και είναι σε υψηλό επίπεδο για χρόνια. Αυτό ήταν το πόιντ μου. Έχουμε κάνει κάποια βήματα και βρισκόμαστε πιο κοντά στη Μάλαγα«.

Για το κίνητρό του μετά από 53 χρόνια στους πάγκους: «Όταν είσαι νέος και παλεύεις για αυτό είναι εντελώς διαφορετικό. Τώρα είναι η αγάπη για το μπάσκετ. Όταν βρίσκεις τον τρόπο να χτίσεις έναν οργανισμό είναι πιο εύκολο. Νιώθω πιο άνετα να προετοιμάζω παιδιά και να παλεύουμε για τρόπαια. Είναι η ίδια αγάπη με το ξεκίνημά μου, είναι η ίδια φλόγα».

Για τους Λεκαβίτσιους και Κουζμίνσκας: «Έχω τεράστιο σεβασμό για τους Λιθουανούς παίκτες. Έχουν τεράστια ιστορία. Θέλαμε έναν παίκτη τουλάχιστον που τον ξέρουμε καλά. Ο Εχόντας ήταν σε επαφές μαζί μας, αλλά δεν πέρασε τα ιατρικά. Ο Λεκαβίτσιους έπαιξε στον Παναθηναϊκό και ήταν εύκολη απόφαση για εμάς. Ο Κουζμίνσκας εεναι μαζί μας από πέρυσι, όμως είχε τραυματισμούς. Είναι εύκολο να τους προπονείς».

Για τη σειρά με την Μπανταλόνα και πόσο βοήθησε την ΑΕΚ: «Σίγουρα ήταν μια καλή εμπειρία. Προσπαθήσαμε να αποφύγουμε να κοιτάξουμε αυτό το στυλ παιχνιδιού. Στην Ελλάδα το τρανζίσιον παιχνίδι δεν είναι up tempo αλλά πιο κοντρολαρισμένο. Όσο μπορείς να αποφύγεις τις ισπανικές ομάδες, γιατί έχουν το καλύτερο πρωτάθλημα, είναι σημαντικό. Αλλά σίγουρα πείδαμε αρκετά πράγματα που θα μας βοηθήσουν».

Οι δηλώσεις του Δημήτρη Φλιώνη:

«Δεν σκέφτομαι κάτι τέτοιο. Εγώ και όλη η ομάδα νιώθουμε ότι έχουμε περισσότερη εμπειρία και οι παίκτες από πέρυσι πήραν εμπειρικά και είναι πιο έτοιμοι να σηκώσουν το τρόπαιο. Έχουμε ακόμα μια ευκαιρία στο Final 4. Παίζοντας μακριά από την Αθήνα σε αυτό το επίπεδο δεν είναι κάτι που σκεφτόμαστε. Είναι θέμα ετοιμότητας για εμάς».

Για το τι έμαθε από το περσινό Final 4 έως σήμερα και τη σειρά με τη Μπαντλόνα: «Κάθε χρόνια είναι κάτι που προσθέτεις στο παιχνίδι σου. Κυρίως πώς βλέπεις τα παιχνίδια και πώς συνεργάζεσαι με τους συμπαίκτες σου. Χτίζεις μια βάση. Κάθε φορά αρχίζεις από το μηδέν. Η σειρά με την Μπανταλόνα ήταν σκληρή, μας ανέπτυξε και κερδίσαμε περισσότερη εμπειρία».

Για το τι κάνει πιο πεινασμένους τους παίκτες της ΑΕΚ: «Αυτό που μας κάνει πιο πεινασμένους είναι πως από τον Αύγουστο είχαμε αυτό στο μυαλό μας, το πιστεύαμε και το θέλαμε. Έχουμε τα μάτια στο στόχο και θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος».