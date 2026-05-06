Δεκαοκτώ μήνες φυλάκιση μετατρέψιμη προς δέκα ευρώ την ημέρα ήταν η ποινή που επέβαλε το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας στην 72χρονη ιδιοκτήτρια του παράτυπου γηροκομείου στους Αμπελόκηπους, η οποία κρίθηκε ένοχη για απόπειρα εκβίασης για ποσό 150 ευρώ και όχι για ποσό 2000 ευρώ, για μια πράξη έκθεσης (από τις τρεις που ανέφερε το κατηγορητήριο) και για απείθεια.

Οι δικαστές μάλιστα δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό στην κατηγορούμενη, ούτε αυτό του σύννομου βίου, ούτε της ειλικρινούς μεταμέλειας.

Αποκαλυπτική ήταν η κατάθεση του κοινωνικού λειτουργού που είχε διενεργήσει έλεγχο στο συγκεκριμένο χώρο τον περασμένο Απρίλιο προκειμένου να διαπιστώσει για το αν αυτός λειτουργεί νόμιμα. “Καταρχάς εκεί μέσα υπήρχε μια δυσωδία μάλλον από τα ζώα. Ήταν τέσσερα σκυλιά και μια γάτα. Όταν μπήκαμε βρήκαμε τέσσερα άτομα σε τέσσερα ξεχωριστά δωμάτια”, είπε ο μάρτυρας.

Πρέοδρος: Σε τι κατάσταση ήταν αυτοί οι ανθρώποι;

Μάρτυρας: Βρήκαμε μια κυρία αφυδατωμενη υποσιτισμένη. Αν δεν είχε γίνει αυτή η επιχείρηση η γυναίκα θα είχε πεθάνει. Ήταν πραγματικά ετοιμοθάνατη.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να χαρακτηρίσω αυτό το χώρο δομή. Δεν είχε τίποτα, ούτε προσωπικό, ούτε φακέλους ασθενών τίποτα. Δεν υπήρχε κανένας εξοπλισμός. Μόνο η μία κυρία ήξερε τι φάρμακα να πάρει. Οι άλλοι ασθενείς ήταν εκεί σαν παρκαρισμένοι για να πεθάνουν. Τα τρόφιμα που είδα στο ψυγείο ήταν ληγμένα. Ζώα και άνθρωποι ήταν ένα πράγμα. Δεν υπήρχε καθαριότητα.

Αντίθετα μάρτυρες υπεράσπισης κατέθεσαν πως η κατηγορούμενη παρείχε άψογες υπηρεσίας φροντίδας στους γονείς τους.

Η γυναίκα στην απολογία της είπε πως το διαμέρισμα αυτό το είχε ενοικιάσει πριν από 1,5 χρόνο και μετά περιέγραψε την κατάσταση που έφτασε η μητέρα της καταγγέλλουσας από το νοσοκομείο, ισχυριζόμενη ότι εκείνη βρήκε ασθενοφόρο για την γυρίσουν πίσω στο νοσοκομείο .

Πρόεδρος: Γιατί δεν ανοίγατε τη πόρτα στους αστυνομικούς;

Μάρτυρας: Την άνοιξα την πόρτα ….Είμαι άνθρωπος της προσφοράς. Δε θα ζήταγα από μια φτωχή γυναίκα 2.000 ευρώ.

Συνεχίζοντας η 72χρονη υποστήριξε πως για τις «υπηρεσίες» που προσέφερε ζητούσε «πέντε με έξι κατοστάρικα το μήνα», ενώ ισχυρίστηκε ότι η τροφή που παρείχε στους ηλικιωμένους ήταν υψηλής ποιότητας. «Το γιαούρτι που λένε τρεις ημέρες είχες λήξει. Και σε μωρό να το δώσεις αυτό δεν παθαίνει κάτι», είπε.

Εισαγγελέας: Από την καταγγέλλουσα πόσα χρήματα είχατε πάρει;

Κατηγορούμενη: 300 ευρώ. Όταν διάβασα στα χαρτιά της τι προβλήματα είχε αυτή η γυναίκα έγινα θηρίο. Αν αυτή είχε να δώσει 2.000 σε εμένα θα έρχονταν κύριε εισαγγελέα; Ήταν μια φτωχή γυναίκα δε θα της ζήταγα ποτέ τόσα λεφτά. Μου έλεγε δώσε μου τα 300 ευρώ για να πάρω τη μάνα μου. Εγώ της πλήρωσα και το ασθενοφόρο 75 ευρώ. Της είπα ότι θα της κρατήσω 150 για το ασθενοφόρο και τις ζημιές που έκανε η μητέρα της, μου είχε καταστρέψει τα μαξιλάρια. Εγώ τόσο αξιολόγησα τη δουλειά μου.

Είχε προηγηθεί η κατάθεση της γυναίκας που μετέφερε την άρρωστη μητέρα της στο παράτυπο γηροκομείο .

«Έχω την μητέρα μου με προβλήματα υγείας 72 ετών. Την Μεγάλη Πέμπτη η μητέρα μου πήρε αιφνιδιατικά εξιτήριο από το νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς”. Έπρεπε να βρω μια δομή και Μεγάλη Εβδομάδα ήταν δύσκολο. Έψαχνα γηροκόμο για το σπίτι αλλά δεν βρήκα. Βρήκα αυτή την αγγελία της κατηγορούμενης στην εφημερίδα”, είπε η μάρτυρας και συνέχισε: ” Έψαχνα μια προσωρινή λύση για τη μητέρα μου. Ήταν Μεγάλη Πέμπτη. Τηλεφώνησα και ρώτησα αν μπορούσα να επισκεφθώ το συγκεκριμένο χώρο Δέχθηκε και πήγα:.

Πρόεδρος: Πως σας φάνηκε ο χώρος ;

Μάρτυρας: Δεν μου φάνηκε ύποπτος. Αν έβλεπα κάτι ύποπτο, αν έβλεπα κάτι δεν θα άφηνα τη μητέρα μου. Συμφωνήσαμε τα χρήματα και άφησα προκαταβολή. Την ίδια ημέρα πήγε η μητέρα μου εκεί. Το άλλο πρωί χτύπησε το τηλέφωνο μου. Ήταν η κατηγορούμενη και σε έξαλλη κατάσταση αξίωνε χρήματα για να μη πετάξει τη μητέρα μου. Έλεγε ότι την κορόιδεψα γιατί ήταν ένα δύσκολο περιστατικό. Ήθελε από 1500 έως 2000 ευρώ αλλιώς έλεγε ότι θα την πετάξει στον κάδο απορριμάτων. Της έλεγα να μου δώσει λίγο χρόνο να την πάρω από εκεί, να βρω ένα ασθενοφόρο. Δεν μπορούσα να συνεννοηθώ. Πήγα στο διαμέρισμα αλλά δεν μου άνοιξε. Πήρα την αστυνομία δεν άνοιγε όμως ούτε στους αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί με πήγαν στο Τμήμα να καταθέσω. Η κατηγορούμενη συνέχισε με μηνύματα να με απειλεί και να με βρίζει. Τελικά βρήκα ένα ασθενοφόρο μπόρεσα να πάρω τη μητέρα μου.