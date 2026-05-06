Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσιγγίων, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης.

Και οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών Αρχών και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα.

Είχε πυροβολήσει ξανά ο 54χρονος τον 21χρονο το 2024

Τον τρόμο φαίνεται πως βίωνε τα τελευταία χρόνια ο 21χρονος, που έπεσε θύμα δολοφονίας το απόγευμα της Τρίτης (5/5) στο Ηράκλειο.

Ο 54χρονος δράστης, σύμφωνα με τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, είχε κάνει εφιάλτη την ζωή του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού, αφού τον είχε χτυπήσει και τον είχε πυροβολήσει κι άλλη φορά στο παρελθόν, με αποτέλεσμα να του επιβληθούν περιοριστικοί όροι, τους οποίους παραβίασε. Μάλιστα, η οικογένεια του 21χρονου, αλλά και το ίδιο το θύμα είχαν καταθέσεις μηνύσεις σε βάρος του δράστη και της οικογένειάς του.

Πιο συγκεκριμένα η πρώτη καταγγελία από τον άτυχο νέο είχε γίνει τα ξημερώματα της 26ης Δεκεμβρίου του 2024, περίπου στις 03:00, όταν έξω από την οικία του, δέχθηκε επίθεση από άγνωστο άνδρα που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Ο δράστης φέρεται να τον χτύπησε με ξύλινο αντικείμενο στα χέρια και στα πόδια, προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Στη συνέχεια, πυροβόλησε μία φορά προς το μέρος του θύματος, χωρίς ωστόσο να τον τραυματίσει.

Η υπόθεση πήρε γρήγορα τροπή, όταν η αδελφή του παθόντα αναγνώρισε τον φερόμενο δράστη. Οι αστυνομικές αρχές του Α.Τ. Μαλεβιζίου προχώρησαν άμεσα στην αναζήτησή του και τον συνέλαβαν εντός των χρονικών ορίων του αυτοφώρου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, ο οποίος τον παρέπεμψε σε κύρια ανάκριση. Σε βάρος του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, ενώ μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του παρουσία δικαστικού λειτουργού, χωρίς να εντοπιστούν επιβαρυντικά στοιχεία.

Επιπλέον, δόθηκε εντολή για εγκληματολογική εξέταση, με λήψη δειγμάτων από τις παλάμες του κατηγορουμένου για την ανίχνευση καταλοίπων πυρίτιδας, καθώς και για ιατροδικαστική εξέταση τόσο του ίδιου όσο και του θύματος. Στο πλαίσιο διοικητικών μέτρων, κατασχέθηκε και η κυνηγετική καραμπίνα που κατείχε νόμιμα.

Ωστόσο, η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο στις 4 Μαρτίου 2026, όταν ο ίδιος 21χρονος υπέβαλε νέα μήνυση σε βάρος του 54χρονου, αυτή τη φορά για παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Όπως έγινε γνωστό, ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε οικειοθελώς στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου το ίδιο βράδυ και συνελήφθη. Την επόμενη ημέρα αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν προφορικής εντολής του αρμόδιου Εισαγγελέα, ενώ η δικογραφία σε βάρος του υποβλήθηκε στις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Α.Τ. Μαλεβιζίου ενημέρωσε την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου για την παραβίαση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.

Οι όροι αυτοί περιλάμβαναν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και την απαγόρευση προσέγγισης του θύματος και των οικείων του σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Επιπλέον, του είχε απαγορευτεί κάθε μορφή επικοινωνίας μαζί τους — είτε τηλεφωνικά, είτε διαδικτυακά, είτε διά ζώσης — μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης.