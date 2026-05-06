Καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην περιοχή του Ρέντη, όπου αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 49χρονο οδηγό ΙΧ ύστερα από επεισοδιακή επιχείρηση.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 5 το πρωί της 6ης Μαΐου, ομάδα της ΟΠΚΕ που βρισκόταν στη συμβολή της λεωφόρου Αθηνών με την οδό Χρηματιστηρίου στον Κολωνό θεώρησε ύποπτο ένα όχημα και κάλεσε τον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο.

Ο 49χρονος αγνόησε τις εντολές των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη στους δρόμους της δυτικής Αθήνας.

Σύγκρουση με περιπολικό

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο οδηγός πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και στο ύψος της οδού Καραϊσκάκη στο Χαϊδάρι επιχείρησε αναστροφή, συγκρουόμενος με περιπολικό. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές.

Ακινητοποίηση και σύλληψη

Ο 49χρονος συνέχισε την πορεία του, ωστόσο στη συμβολή των οδών Λεγάκη και Μυστρά στου Ρέντη έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο προσέκρουσε σε κιγκλιδώματα.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο Τζάνειο Νοσοκομείο, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για αντίσταση κατά της αρχής και επικίνδυνη οδήγηση.