Ο ελληνικός τουρισμός συνέχισε και το 2025 την ανοδική του πορεία, καταγράφοντας ιστορικά υψηλές επιδόσεις σε αφίξεις και εισπράξεις.

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, οι αφίξεις ξένων επισκεπτών ανήλθαν σε 38 εκατ., αυξημένες κατά 5,6% σε σχέση με το 2024 και κατά 21,2% σε σύγκριση με το 2019. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν τα 22,6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,8% σε ετήσια βάση.

Παρά τα θετικά μεγέθη, η εικόνα του κλάδου αποδεικνύεται πιο σύνθετη. Οι συνολικές διανυκτερεύσεις παραμένουν στα επίπεδα των 230 εκατ., όπως και πριν από την πανδημία, εξαιτίας της σημαντικής μείωσης της Μέσης Διάρκειας Παραμονής. Από τις 7,4 διανυκτερεύσεις το 2019, ο δείκτης υποχώρησε στις 6,1 το 2025, καταγράφοντας πτώση 17,2%.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται σε τρεις βασικούς παράγοντες: τη διεθνή τάση για μικρότερης διάρκειας ταξίδια, την αύξηση του ημερήσιου κόστους διακοπών που περιορίζει τη διάρκεια παραμονής, αλλά και την ενίσχυση των ημερήσιων επισκεπτών από γειτονικές χώρες, όπως η Τουρκία, η Βουλγαρία και η Βόρεια Μακεδονία.

Την ίδια στιγμή, ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία για τη Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση, η οποία αυξήθηκε στα 97 ευρώ, κατά 27,5% υψηλότερα από το 2019, ένδειξη ότι το ελληνικό τουριστικό προϊόν αποκτά μεγαλύτερη αξία. Παράλληλα, η Αθήνα εδραιώνεται ως ισχυρός προορισμός city break, αυξάνοντας σημαντικά το μερίδιό της στις συνολικές επισκέψεις.

Σε περιφερειακό επίπεδο, εντείνεται η ανισότητα μεταξύ των ώριμων τουριστικών περιοχών και των υπόλοιπων Περιφερειών. Η Αττική και το Νότιο Αιγαίο αναδεικνύονται σε προορισμούς υψηλής αξίας, συγκεντρώνοντας σημαντικό μέρος των εσόδων. Αντίθετα, η Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά παρουσιάζουν μείωση εισπράξεων, παρά την αύξηση επισκεπτών, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη στρατηγικής επανατοποθέτησης προς αγορές υψηλότερης δαπάνης.

Καθοριστική συμβολή στην αύξηση των εσόδων είχαν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία και οι ΗΠΑ, ενώ η γερμανική αγορά εμφανίζει σαφή σημάδια κόπωσης, με χαμηλότερη κατά κεφαλή δαπάνη και περιορισμένη αύξηση εισπράξεων.

Θετικές τάσεις

Η μελέτη καταγράφει επίσης θετικές τάσεις, όπως η μείωση της εποχικότητας, η ενίσχυση του επαγγελματικού τουρισμού (MICE) και η δυναμική ανάπτυξη της κρουαζιέρας, η οποία πλέον αποφέρει έσοδα άνω του 1 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, οι προκλήσεις παραμένουν μεγάλες. Η αύξηση της διάρκειας παραμονής, η χωρική και χρονική επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας, η προσέλκυση long-haul αγορών και η βελτίωση των υποδομών, αποτελούν κρίσιμα ζητήματα για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού τα επόμενα χρόνια.