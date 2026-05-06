Προσκλητήριο σε γιατρούς, ερευνητές, μηχανικούς, καθηγητές και άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες οι οποίοι ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό απευθύνουν το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ, καλώντας τους να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να εργαστούν στο Δημόσιο. Η επιχείρηση brain regain συνοδεύεται από φορολογικά κίνητρα, καθώς με απόφαση που υπογράφουν οι Γιώργος Κώτσηρας και Γιώργος Πιτσιλής το κίνητρο μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα επεκτείνεται, αφορώντας πλέον και φυσικά πρόσωπα που θα απασχοληθούν ως μισθωτοί στο Ελληνικό Δημόσιο.

Το μέτρο, το οποίο έχει αναδρομική ισχύ, αφορά όλους όσοι αποφασίσουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και να εργαστούν στο Δημόσιο, αλλά όπως αναφέρουν στελέχη του οικονομικού επιτελείου, στοχεύει στην προσέλκυση κυρίως νέων επιστημόνων οι οποίοι μετανάστευσαν σε χώρες του εξωτερικού στα χρόνια της κρίσης αναζητώντας καλύτερες προοπτικές εργασίας. Πλέον, το Ελληνικό Δημόσιο μπαίνει στο παιχνίδι της προσέλκυσης στελεχών από το εξωτερικό, προσφέροντας το ίδιο ευνοϊκό πλαίσιο που ίσχυε μέχρι σήμερα μόνο για τον ιδιωτικό τομέα.

Ειδικότερα, το νέο πλαίσιο που διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος εφαρμόζεται για:

α) Νέες αιτήσεις που υποβάλλονται από τη δημοσίευση της απόφασης και μετά.

β) Αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τις 28 Ιουλίου 2025 (ημερομηνία κατάργησης της παρ. 6 του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ).

γ) Εκκρεμείς αιτήσεις ενώπιον της Φορολογικής Διοίκησης κατά την 28η Ιουλίου 2025.

Τα κίνητρα κι η αίτηση

Οσοι επιλέξουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να απασχοληθούν ως μισθωτοί στο Δημόσιο κερδίζουν για επτά χρόνια «κούρεμα» 50% του φόρου εισοδήματος για το εισόδημα που αποκτούν από μισθωτή εργασία στην Ελλάδα και απαλλαγή από τα τεκμήρια διαβίωσης για την κύρια κατοικία και τα αυτοκίνητα.

Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιοποιημένη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση υπαγωγής τους μέσω της πύλης myAADE (myaade.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Εισόδημα > Υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ειδικό τρόπο φορολόγησης (άρθρο 5Γ του ΚΦΕ).

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, η ΑΑΔΕ έχει θέσει σε λειτουργία την υπηρεσία my1521:

Τηλεφωνικά στο 1521: Εργάσιμες ημέρες, από τις 07.00 έως τις 20.00.

Εργάσιμες ημέρες, από τις 07.00 έως τις 20.00. Ψηφιακά στο my1521 (24/7): Επιλέγοντας την κατηγορία Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων > Ομογενείς και κάτοικοι εξωτερικού / Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος.

Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι έως το 2023 είχαν επιστρέψει 422.688 από τους περίπου 659.547 νέους που έφυγαν στο εξωτερικό κατά την περίοδο 2010-2023, δηλαδή ποσοστό 64%. Μάλιστα, κατά το 2023 καταγράφηκαν, για πρώτη φορά από το 2009, περισσότερες επιστροφές απ’ ό,τι αποχωρήσεις.