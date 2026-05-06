Στη σύλληψη του 52χρονου πλοιάρχου και του 32χρονου αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου «Corsage C», σημαίας Βανουάτου, προχώρησε το Λιμεναρχείο Άνδρου, μετά το ναυάγιο που σημειώθηκε βόρεια του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Λιμεναρχείο διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή και τελικά βυθίστηκε. Οι δύο ναυτικοί συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για το περιστατικό.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των άρθρων 28 (περί αμέλειας), 273 (περί κοινώς επικίνδυνης βλάβης), 274 (περί πρόκλησης κοινού κινδύνου από αμέλεια) και 277 του Ποινικού Κώδικα (περί πρόκλησης ναυαγίου).

Οι ακριβείς συνθήκες του ναυαγίου παραμένουν υπό διερεύνηση από τις λιμενικές Αρχές, ενώ συνεχίζονται οι καταθέσεις και η συλλογή στοιχείων.

Επιχείρηση αντιρρύπανσης στην περιοχή

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Άνδρου, υπό τον φόβο διαρροής καυσίμων από το βυθισμένο πλοίο. Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ενεργοποιήσει σχέδιο αντιμετώπισης ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης, προκειμένου να αποτραπεί περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Στο σημείο έχουν φτάσει δύο ειδικά αντιρρυπαντικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής από τη Ραφήνα, ενώ ακόμη δύο περιπολικά σκάφη μεταφέρουν εξοπλισμό για την επιχείρηση.

Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται η ανάπτυξη πλωτού φράγματος γύρω από το σημείο της βύθισης, καθώς και η τοποθέτηση απορροφητικών υλικών για τον περιορισμό πιθανής διαρροής πετρελαιοειδών.

Το χρονικό του ναυαγίου

Το «Corsage C» είχε αποπλεύσει από λιμάνι της Αλβανίας με προορισμό την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πλοίο προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στα ύφαλα και εκτεταμένη εισροή υδάτων.

Το φορτηγό πλοίο έχασε γρήγορα τη στεγανότητά του και τελικά βυθίστηκε. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά εννέα μέλη πληρώματος, εκ των οποίων οκτώ Τούρκοι υπήκοοι και ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν. Όλοι διασώθηκαν με επιτυχία.