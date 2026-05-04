Μάχη με τα κύματα έδωσε το πλοίο «Αικατερίνη» στο λιμάνι της Φολεγάνδρου, εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας που έπληξε το νησί. Οι ισχυροί άνεμοι και οι μεγάλοι κυματισμοί δυσχέραναν σημαντικά τους χειρισμούς του πληρώματος.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο, τα κύματα χτυπούν με δύναμη την πλώρη του πλοίου, το οποίο ταλαντεύεται έντονα προσπαθώντας να διατηρήσει σταθερή πορεία.

Η διαδικασία πρόσδεσης διήρκεσε περισσότερο από το συνηθισμένο, καθώς οι συνθήκες στη θάλασσα ήταν εξαιρετικά δύσκολες. Παρ’ όλα αυτά, η προσέγγιση ολοκληρώθηκε με ασφάλεια, χωρίς να υπάρξει κανένα πρόβλημα για τους επιβάτες και το πλήρωμα.