Σήμερα το εορτολόγιο αναφέρει ότι είναι της Αγίας Πελαγίας μάρτυρος, του Ιλάριου του θαυματουργού και του μάρτυρος Μελδά.

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

Πελαγία, Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελαγιώ, Πελαγής, Πελάγιος *

Ιλάριος *

Μελής, Μέλος, Μέλιος, Μέλας, Μέλια, Μελίτσα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο Όσιος Ιλάριος ο Θαυματουργός

Ο Όσιος Ιλάριος διακρίθηκε για την ασκητική του ζωή και τα θαύματα που αποδίδονται στη χάρη του. Η πορεία του συνδέεται με την ταπείνωση, την προσευχή και τη βαθιά πνευματικότητα.

Η Αγία Μόνικα, μητέρα του Αγίου Αυγουστίνου

Η Αγία Μόνικα είναι γνωστή για την υπομονή και την αδιάλειπτη προσευχή της για τη σωτηρία του γιου της, του Αγίου Αυγουστίνου. Η επιμονή και η πίστη της συνέβαλαν καθοριστικά στη μεταστροφή του, καθιστώντας την σύμβολο μητρικής αγάπης και πνευματικής επιμονής.