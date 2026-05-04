Σήμερα το εορτολόγιο αναφέρει ότι είναι της Αγίας Πελαγίας μάρτυρος, του Ιλάριου του θαυματουργού και του μάρτυρος Μελδά.
Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:
Πελαγία, Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελαγιώ, Πελαγής, Πελάγιος *
Ιλάριος *
Μελής, Μέλος, Μέλιος, Μέλας, Μέλια, Μελίτσα
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ο Όσιος Ιλάριος ο Θαυματουργός
Ο Όσιος Ιλάριος διακρίθηκε για την ασκητική του ζωή και τα θαύματα που αποδίδονται στη χάρη του. Η πορεία του συνδέεται με την ταπείνωση, την προσευχή και τη βαθιά πνευματικότητα.
Η Αγία Μόνικα, μητέρα του Αγίου Αυγουστίνου
Η Αγία Μόνικα είναι γνωστή για την υπομονή και την αδιάλειπτη προσευχή της για τη σωτηρία του γιου της, του Αγίου Αυγουστίνου. Η επιμονή και η πίστη της συνέβαλαν καθοριστικά στη μεταστροφή του, καθιστώντας την σύμβολο μητρικής αγάπης και πνευματικής επιμονής.
