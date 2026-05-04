Από σήμερα στις 8:00 το πρωί ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου.

Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 25.000 δικαιούχους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις επιταγές κοινωνικού τουρισμού από την 1η Ιουνίου και μετά. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να απολαύσουν οικονομικές διακοπές σε προορισμούς σε όλη τη χώρα.

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή. Παράλληλα, έχουν προβλεφθεί ειδικές ρυθμίσεις για ορισμένες περιοχές, με στόχο την ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού.

Συγκεκριμένα, προσφέρονται έως δέκα δωρεάν διανυκτερεύσεις σε καταλύματα που βρίσκονται σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως Λέρος, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ρόδος. Επιπλέον, έως δώδεκα δωρεάν διανυκτερεύσεις παρέχονται για διαμονή στη Βόρεια Εύβοια, τον Έβρο και τη Θεσσαλία.

Το πρόγραμμα διατηρεί τα ίδια προνόμια που ισχύουν και για εργαζόμενους και ανέργους, καλύπτοντας όχι μόνο τη διαμονή αλλά και μέρος του κόστους μετακίνησης. Ειδικότερα, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια επιδοτούνται, με τη συμμετοχή των δικαιούχων να ανέρχεται στο 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται πλήρης κάλυψη.