Εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε πορεία χθες Κυριακή σε νότια επαρχία της Δομινικανής Δημοκρατίας για να διαμαρτυρηθούν εναντίον σχεδίου που προβλέπει την πιθανή έναρξη λειτουργίας χρυσωρυχείου της καναδικής εταιρείας GoldQuest, με έγκριση της κυβέρνησης, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τα μεταλλεία στη Δομινικανή Δημοκρατία, χώρα φημισμένη για τις παραλίες της, με τουρισμό που ανθεί, συνεισφέρουν σχεδόν το 2% του ΑΕΠ.

Το κυριότερο μετάλλευμα που εξορύσσεται είναι ο χρυσός. Το σχέδιο, που βαφτίστηκε «Romero», σκοπό έχει την εξόρυξη χρυσού, χαλκού και ασημιού. Τα αποθέματα υπολογίζεται πως ανέρχονται σε 1,1 εκατομμύριο ουγκιές, είναι με άλλα λόγια αξίας περίπου 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τις τρέχουσες τιμές, σύμφωνα με την GoldQuest Mining Corp., που διαβεβαιώνει ότι η εξόρυξη θα γίνει υπογείως.

Στον επίσημο ιστότοπό της, η GoldQuest εξέφραζε ικανοποίηση προ ημερών για τη «δέσμευση» της κυβέρνησης της Δομινικανής Δημοκρατίας να προχωρήσει το έργο, που πάντως δεν έχει λάβει ακόμη οριστική άδεια λειτουργίας.

Το μεταλλείο σχεδιάζεται να λειτουργήσει στην κεντρική κορδιγιέρα (σ.σ. οροσειρά), σε απόσταση από τουριστικές περιοχές της χώρας, πάντως όχι μακριά από τη νότια επαρχία Σαν Χουάν, όπου οι περίπου 143.000 κάτοικοι καταπιάνονται κυρίως με την κτηνοτροφία και τη γεωργία.

Φωνάζοντας συνθήματα όπως «νερό ναι! Χρυσό όχι!», εκατοντάδες διαδηλωτές έκαναν πορεία, ανεμίζοντας σημαίες της Δομινικανής Δημοκρατίας, από διάφορες τοποθεσίες της Σαν Χουάν ως την κοινότητα Σαβανέτα. Εκεί βρίσκεται το μεγαλύτερο φράγμα της επαρχίας, το οποίο εγγυάται την άρδευση 300.000 στρεμμάτων καλλιεργειών, και υδροηλεκτρική ηλεκτροπαραγωγική μονάδα.

Ο πληθυσμός της Σαν Χουάν φοβάται πως το χρυσωρυχείο θα μολύνει τους υδάτινους πόρους.

«Το νερό είναι η ζωή μας. Δεν συμφωνούμε, διότι (…) θα το μολύνουν, θα το καταστρέψουν», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Χουάνα Ραμόν, κάτοικος.

«Αν αρχίσουν την εκμετάλλευση, θα είμαστε υποχρεωμένοι να φύγουμε από εδώ. Καλύτερα να πεθάνω παρά να συμφωνήσω να αρχίσουν» εξόρυξη χρυσού στην περιοχή, υπερθεμάτισε ο Μανουέλ Ενκαρνασιόν, αγρότης που ζει στη Σαβανέτα.

Η GoldQuest τονίζει πως, δεδομένου ότι η εκμετάλλευση του μεταλλείου θα γίνει υπογείως, η περιβαλλοντική επίπτωση θα είναι ελάχιστη.

«Δεν θέλουμε αυτό το μεταλλείο εδώ. Δείτε τι έγινε στην Κοτουί», αντέτεινε ο Λεουρί Καμαρένα, αγρότης και έμπορος.

Στην Κοτουί (κεντρικά) βρίσκεται το μεγαλύτερο μεταλλείο της χώρας, που εκμεταλλεύεται άλλη καναδική εταιρεία, η Barrick Gold. Η εγκατάσταση έχει πυροδοτήσει πολλές διαμαρτυρίες και διενέξεις, εξαιτίας της μετεγκατάστασης οικογενειών. Έχουν υπάρξει επανειλημμένες καταγγελίες για μόλυνση των υδάτων και των γαιών, σύμφωνα με τον Τύπο της χώρας.

«Εδώ παράγουμε ρύζι, φασόλια, κολοκύθια, μπανάνες», απαρίθμησε ο Λεουρί Καμαρένα. «Αν αρχίσουν να εκμεταλλεύονται αυτό το μεταλλείο, τι θα παράγουμε; Χώμα θα τρώμε;»