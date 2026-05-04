Σε DJ μετατράπηκε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος φαίνεται να αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνάμεις του και στον καλλιτεχνικό χώρο, αφήνοντας για λίγο τα διπλωματικά καθήκοντα.

Ο Μάρκο Ρούμπιο φαίνεται να κάνει όλες τις κινήσεις που περιμένει κανείς από έναν DJ, φορώντας τα ακουστικά του και χειριζόμενος με άνεση τα decks.

Ο επικεφαλής του State Department, Μάρκο Ρούμπιο, ανέλαβε ρόλο DJ σε γαμήλιο πάρτι, περνώντας στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με φίλους, σε μια περίοδο όπου οι υπουργοί των ΗΠΑ έχουν αναμφίβολα πολλές υποχρεώσεις.

Additional footage of Marco Rubio DJing at a family wedding last night. pic.twitter.com/eoPLSA4MA0 — Open Source Intel (@Osint613) May 3, 2026

«Πριν από λίγη ώρα, ο Μεγάλος Υπουργός Εξωτερικών μας Μάρκο Ρούμπιο κάνει και τον DJ σε γάμο! Εδώ τον βλέπετε εν δράσει σε έναν γάμο… Πάμεεεεεε!!!» έγραψε στο Χ ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο.

Ο Ρούμπιο, ο οποίος στις ΗΠΑ αποκαλείται συχνά «Υπουργός Για Όλα», εκτός από υπουργός Εξωτερικών είναι και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, καθώς και επικεφαλής των Εθνικών Αρχείων των ΗΠΑ — και πλέον, όπως φαίνεται, και DJ.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, ο Ρούμπιο εμφανίζεται να επιλέγει μουσική από υπολογιστή, κάνοντας χαρακτηριστικές κινήσεις πίσω από την κονσόλα και ενθουσιάζοντας τους καλεσμένους.

Όπως σχολιάζει σκωπτικά η New York Post, ο Ρούμπιο δεν είναι ο μόνος DJ στον Λευκό Οίκο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ είναι γνωστός για το ότι αναλαμβάνει ο ίδιος τη μουσική στα πάρτι του στο Μαρ α Λάγκο, δείχνοντας ιδιαίτερη προτίμηση στο τραγούδι YMCA των Village People.