Τσίπρας, Καρυστιανού και Ανδρουλάκης βρίσκονται στο επίκεντρο των τελευταίων δημοσκοπήσεων, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τις βουλευτικές εκλογές έχει ήδη ξεκινήσει και η μάχη για τη δεύτερη θέση φαίνεται πιο ανοιχτή από ποτέ.

Οι δημοσκοπήσεις

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA, το ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συγκεντρώνοντας στην εκτίμηση ψήφου ποσοστό 15%. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε άνοδο 1,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανεβάζει τους πολιτικούς τόνους απέναντι στην κυβέρνηση και συνεχίζει τις μεταγραφές στελεχών. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η ένταξη του Νικόλα Φαραντούρη, πρώην υποψήφιου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, στη Χαριλάου Τρικούπη.

Το Μανιφέστο Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας δημοσιοποίησε το μανιφέστο σύγκλισης της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής Αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας, θέτοντας στο επίκεντρο την προοπτική μιας κυβερνώσας Αριστεράς.

Όπως τόνισε, το κόμμα του βρίσκεται «προ των πυλών», σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας πολιτικής φάσης. Σύμφωνα με τη Metron Analysis, στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να στηρίξουν οι πολίτες το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, το 11% απαντά «πολύ πιθανό» και το 10% «αρκετά πιθανό».

Μαρία Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού δηλώνει παρούσα στις πολιτικές εξελίξεις, χαρακτηρίζοντας τον Μάιο «ιστορικό μήνα» και προαναγγέλλοντας τη δημόσια εμφάνιση του κόμματός της.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis, το 10% των ερωτηθέντων θεωρεί «πολύ πιθανό» να στηρίξει το κόμμα της, ενώ το 17% απαντά ότι αυτό είναι «αρκετά πιθανό».

Οι πολιτικές εξελίξεις αναμένονται ραγδαίες, καθώς αναλυτές και δημοσκόποι εκτιμούν πως η δημιουργία δύο νέων κομμάτων ενδέχεται να αναδιαμορφώσει σημαντικά το πολιτικό σκηνικό.