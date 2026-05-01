Τις φήμες περί εμπλοκής του στην πολιτική διέψευσε κατηγορηματικά ο Χρήστος Ράμμος, πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ και επίτιμος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με ανάρτησή του στο Facebook.

Συγκεκριμένα ο κ. Ράμμος αναφέρει ότι: «Κάποια ανυπόληπτα ΜΜΕ – διαδικτυακά και μη- , τα οποία λόγω αργίας Πρωτομαγιάς δεν είχαν φαίνεται άλλες ειδήσεις για να εντυπωσιάσουν, εφηύραν την “είδηση” ότι θα είμαι επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της πολιτικής κίνησης που φέρεται να σχηματίζει ο Αλέξης Τσίπρας.»

«Παρότι μια τέτοια είδηση είναι ανάξια διαψεύσεως, θα το κάνω, διότι δεν θέλω να ανακατεύεται άλλο το όνομα μου σε τέτοια σενάρια από ανθρώπους που είναι πρόδηλο πως κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια. Όπως έχω πει άπειρες φορές, έχω αρκετές άλλες ασχολίες στην ζωή μου, που μου δίνουν πλήρη ικανοποίηση και δεν είχα ποτέ, ούτε έχω βεβαίως και τώρα, σκοπό να αναμειχθώ με οποιονδήποτε τρόπο στην ενεργό πολιτική. Είναι κάτι που δεν με αφορά και μου είναι εντελώς ξένο. Έτσι, ελπίζω άπαξ δια παντός να σταματήσει η αναπαραγωγή αυτών των γελοίων “ειδήσεων” από αυτούς που τα έχουν ξαναπεί άπειρες φορές κατά το παρελθόν, και ενώ έχουν διαψευστεί, τα αναμασούν.» καταλήγει ο κ. Ράμμος στην ανάρτησή του.