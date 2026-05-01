Αφράτη κασερόπιτα σουφλέ με τυριά και ζαμπόν, έτοιμη σε μόλις 10 λεπτά. Ιδανική για οικογενειακά ή γιορτινά τραπέζια, με εγγυημένα λαχταριστό αποτέλεσμα και την υπογραφή της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου.
Υλικά
- 1 συσκ. φύλλα κρούστας (450γρ.)
- 250 gr γαλοπούλα ή ζαμπόν
- 350 gr κασέρι
- 250 gr φέτα
- 4 αυγά μεγάλα
- 500 gr γάλα φρέσκο
- 1 γιαούρτι (200 γρ.)
- 50 gr ελαιόλαδο
- 1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
- 2-3 πρέζες μοσχοκάρυδο
- Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
- Αλάτι ελάχιστο
- Λίγο ελαιόλαδο για το ταψί
Εκτέλεση
- Βγάζουμε τα φύλλα κρούστας από τη συσκευασία και αφαιρούμε δύο, τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε ως βάση στο ταψί.
- Τα υπόλοιπα φύλλα, όπως είναι τυλιγμένα σε ρολό, τα κόβουμε σε λεπτές λωρίδες και τα απλώνουμε στην επιφάνεια εργασίας για λίγα λεπτά, ώστε να στεγνώσουν ελαφρά.
- Σε ένα μπολ χτυπάμε τα αυγά με το σύρμα.
- Προσθέτουμε το γιαούρτι και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.
- Έπειτα προσθέτουμε το γάλα, το μπέικιν πάουντερ, το πιπέρι, το μοσχοκάρυδο και το ελαιόλαδο. Αλατίζουμε προσεκτικά, καθώς τα τυριά που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ήδη αρκετά νόστιμα και αλμυρά. Χτυπάμε ξανά το υγρό μείγμα να ενωθεί πλήρως.
- Χρησιμοποιούμε ένα ταψί 24 × 34 εκ. Το λαδώνουμε καλά με πινέλο, συμπεριλαμβανομένων και των τοιχωμάτων.
- Στρώνουμε το πρώτο φύλλο και το λαδώνουμε ελαφρά.
- Τοποθετούμε και το δεύτερο φύλλο, λαδώνοντάς το επίσης.
- Απλώνουμε το 1/3 από τα κομμένα φύλλα στο ταψί χωρίς να τα πιέζουμε — τα θέλουμε αφράτα και «αεράτα».
- Προσθέτουμε σχεδόν τα μισά τυριά και τα αλλαντικά δημιουργώντας την πρώτη στρώση.
- Απλώνουμε στη συνέχεια τα μισά από τα υπόλοιπα κομμένα φύλλα και επαναλαμβάνουμε με τα υπόλοιπα τυριά και αλλαντικά.
- Τέλος, ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο τα τελευταία κομμένα φύλλα και τα απλώνουμε για να καλύψουν την πίτα.
- Διπλώνουμε προς τα μέσα τα φύλλα που εξέχουν και τα «μπήγουμε» στα πλαϊνά του ταψιού.
- Περιχύνουμε σιγά-σιγά με το υγρό μείγμα, ώστε να πάει παντού.
- Αφήνουμε την πίτα να σταθεί 10–15 λεπτά για να τραβήξουν τα φύλλα. Στο μεταξύ, προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C στον αέρα.
- Ψήνουμε στη μεσαία σχάρα για περίπου 45 λεπτά, μέχρι η κασερόπιτα να ροδίσει ομοιόμορφα και να φουσκώσει. Αφήνουμε να σταθεί για 10 λεπτά πριν τη κόψουμε.
- Σερβίρετε ζεστή, λαχταριστή, με τα λιωμένα τυριά να τρέχουν!