Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, ο υπουργός Επικρατείας ‘Ακης Σκέρτσος αναφέρεται, σε ανάρτησή του, στο πολύτιμο εργαλείο της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας έχει ως εξής:

“Καλή εργατική πρωτομαγιά σε όλες και όλους!

Το πρόβλημα: Ένα από τα διαχρονικά και διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής αγοράς εργασίας έως το 2019 ήταν η υποδηλωμένη -άρα κακοπληρωμένη ή απλήρωτη και ανασφάλιστη- εργασία. Καμία κυβέρνηση του παρελθόντος δεν είχε καταφέρει ή έστω προσπαθήσει να το αντιμετωπίσει.

Δικαίως, επομένως, νέοι αλλά και μεγαλύτεροι εργαζόμενοι διαμαρτύρονταν για μια αγορά εργασίας «ζούγκλα» που καταπατούσε θεμελιώδη δικαιώματά τους. Δικαίως, επίσης, και οι εργοδότες από την πλευρά τους διαμαρτύρονταν για το υψηλό ασφαλιστικό και φορολογικό κόστος της εργασίας που υπήρχε έως το 2019, καθιστώντας «ακριβή» τη νόμιμη απασχόληση.

Και η λύση: Η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε συνδυασμό με τη δραστική μείωση φόρων και εισφορών στην εργασία, είναι δύο από τις πιο εμβληματικές μεταρρυθμίσεις αυτής της κυβέρνησης. Έχουν οδηγήσει στη ραγδαία μείωση της ανεργίας -με αποτέλεσμα πλέον από πρωταθλήτρια ανεργίας το 2019 στην ΕΕ σήμερα να έχουν υψηλότερη ανεργία από την Ελλάδα χώρες όπως η Ισπανία, η Σουηδία και η Φινλανδία.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι δηλωμένες υπερωρίες στο σύστημα Εργάνη εκτοξεύτηκαν από 1,87 εκ. το 2021 σε 7,8 εκ. το 2025. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Ότι, πλέον, η νομίμως προβλεπόμενη υπερεργασία και πληρώνεται αλλά και ασφαλίζεται όπως πρέπει».

Διερωτάται, από την άλλη, ο υπουργός Επικρατείας αν έχει εξαλειφθεί η υποδηλωμένη ή αδήλωτη εργασία. «Προφανώς όχι ακόμη», απαντά και προσθέτει: «Έχουν γίνει όμως, πλέον, πολύ σημαντικά βήματα για τον περιορισμό της εντός των επιχειρήσεων.

Η βαθιά φιλεργατική και ταυτόχρονα φιλελεύθερη και αναπτυξιακή αυτή μεταρρύθμιση υλοποιήθηκε από την αυτοδύναμη κεντροδεξιά κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όχι από κάποιο κόμμα της αριστεράς ή της κεντροαριστεράς.

Αναδεικνύει με τον πιο εύγλωττο τρόπο την αντίληψή μας για μια δυναμική, εύρυθμη και δίκαιη αγορά εργασίας που προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα ανακουφίζει τις επιχειρήσεις από το υψηλό μη μισθολογικό κόστος, μειώνοντας φόρους και εισφορές.

Η πολιτική αυτή επιτυγχάνει ακόμη ένα σκοπό: προστατεύει κάθε νόμιμη επιχείρηση από τον αθέμιτο ανταγωνισμό της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής. Οδηγεί, δηλαδή, την ελληνική οικονομία και την αγορά εργασίας σταδιακά σε έναν πιο «ενάρετο» οικονομικό κύκλο όπου ο κανόνας είναι και πρέπει να είναι η συμμόρφωση στη νομιμότητα. Και όχι η απόκλιση από αυτήν», καταλήγει.