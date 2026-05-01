Σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία του ασφαλιστικού συστήματος αναδεικνύονται μέσα από καταγγελίες ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ, καθώς πολλοί πολίτες, παρά το γεγονός ότι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους, εξακολουθούν να μην εμφανίζονται ως ασφαλιστικά ενήμεροι.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μη μισθωτών που εργάζονται παράλληλα ως μισθωτοί, οι οποίοι, ενώ έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση και εξυπηρετούν κανονικά τις υποχρεώσεις τους, δεν εμφανίζονται στο σύστημα ως ενήμεροι. Αυτό έχει ως συνέπεια να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε παροχές δημόσιων φορέων υγείας.

Από πλευράς ΕΦΚΑ, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέρχονται στις υπηρεσίες κατόπιν ραντεβού, προκειμένου να γίνει έλεγχος των στοιχείων τους και να τους χορηγηθεί σχετική βεβαίωση.

Παράλληλα, δυσλειτουργίες καταγράφονται και στο πλαίσιο της πάγιας ρύθμισης των 12 και 24 δόσεων. Συγκεκριμένα, όσοι έχουν ήδη ενταχθεί σε τέτοια ρύθμιση δεν έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν νέα χρέη σε δεύτερη ρύθμιση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, απαιτείται επικοινωνία με την υπηρεσία, ώστε να ακυρωθεί η υφιστάμενη ρύθμιση και να δημιουργηθεί μία νέα, ενιαία. Το ζήτημα αναμένεται να αντιμετωπιστεί με τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων.

Την ίδια στιγμή, μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών παλαιότερων ετών, με τη διαδικασία να διαρκεί ακόμη και πάνω από δύο έως τρία χρόνια. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί ασφαλισμένοι να εμφανίζονται με λανθασμένες ή μη οριστικοποιημένες οφειλές, χωρίς να μπορούν να τις ρυθμίσουν ή να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, αυτό μπλοκάρει και τη δυνατότητα υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης, ιδίως όταν τα εμφανιζόμενα χρέη υπερβαίνουν τις 30.000 ευρώ.