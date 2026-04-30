Μια κοσμογονική γεωλογική μεταβολή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην Αφρική, προκαλώντας τον ενθουσιασμό αλλά και το δέος της επιστημονικής κοινότητας.

Σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές γεωλόγων, η Αφρική βρίσκεται στη διαδικασία της οριστικής της διάσπασης, ένα φαινόμενο που θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας νέας ωκεάνιας λεκάνης.

Το επίκεντρο αυτής της δραστηριότητας εντοπίζεται στο Ρήγμα της Ανατολικής Αφρικής, μια γιγαντιαία σχισμή μήκους 3.000 χιλιομέτρων που εκτείνεται από το Τρίγωνο Αφάρ στην Αιθιοπία μέχρι τη Μοζαμβίκη, αποτελώντας το μοναδικό σημείο στον πλανήτη όπου μπορεί να μελετηθεί ζωντανά η μετατροπή ενός ηπειρωτικού ρήγματος σε ωκεάνιο.

Η διαδικασία αυτή είναι το αποτέλεσμα της απομάκρυνσης τριών τεκτονικών πλακών —της Αραβικής, της Νουβικής και της Σομαλικής— οι οποίες σταδιακά αποκλίνουν η μία από την άλλη. Η πιο ορατή απόδειξη αυτής της αργόσυρτης αλλά ασταμάτητης δύναμης εμφανίστηκε το 2005, όταν μια ρωγμή μήκους άνω των 60 χιλιομέτρων άνοιξε ξαφνικά στην έρημο της Αιθιοπίας μετά από μια ηφαιστειακή έκρηξη. Αν και η πλήρης ολοκλήρωση του νέου ωκεανού εκτιμάται ότι θα απαιτήσει από πέντε έως δέκα εκατομμύρια χρόνια, οι γεωλόγοι προειδοποιούν ότι οι συνέπειες θα είναι ριζικές, οδηγώντας στο διαχωρισμό της Σομαλίας και τμημάτων της Αιθιοπίας, της Κένυας και της Τανζανίας από την υπόλοιπη ήπειρο.

Η δημιουργία αυτής της νέας μάζας γης, που θα αποκοπεί από την κύρια πλάκα της Νουβίας, θα σημάνει την απώλεια του «Κέρατος της Αφρικής» όπως το γνωρίζουμε σήμερα, καθώς αυτό θα μετατοπιστεί προς τον Ινδικό Ωκεανό. Πέρα όμως από τη γεωγραφική αναδιαμόρφωση, οι κλιματικές επιπτώσεις αναμένονται καταιγιστικές.

Η εμφάνιση ενός θαλάσσιου καναλιού ανάμεσα στο νέο νησί και την ήπειρο θα μεταβάλει πλήρως τα ωκεάνια ρεύματα, επηρεάζοντας τις θερμοκρασίες και τους κύκλους των βροχοπτώσεων. Περιοχές που σήμερα είναι άνυδρες μπορεί να αποκτήσουν ακτογραμμές και αυξημένη υγρασία, ενώ η τεκτονική δραστηριότητα ενδέχεται να υψώσει νέες οροσειρές, αλλάζοντας οριστικά το οικοσύστημα της ανατολικής πλευράς της ηπείρου.