Ο σταθμός Farringdon στο Λονδίνο έχει κλείσει, καθώς η αστυνομία ανταποκρίνεται σε ένα περιστατικό. Κανένα τρένο δεν σταματά σε αυτόν τον σταθμό, προς καμία κατεύθυνση.

Όπως μεταδίδει η Express, ένοπλοι αστυνομικοί έχουν καταφθάσει στον σταθμό ο οποίος έχει κλείσει ενώ η αστυνομία αντιμετωπίζει ένα περιστατικό. Η αστυνομία περιπολεί επίσης στη γύρω περιοχή, ενώ τα τρένα δεν κάνουν στάση στον σταθμό προς καμία κατεύθυνση.

Η ThamesLink ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αντιμετωπίζουν ένα περιστατικό στον σταθμό Farringdon.»

Major incident at Farringdon station. Multiple police, fire engines and ambulance units — grace (@ChelsGraceO) April 30, 2026

Η National Rail αναφέρει ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αντιμετωπίζουν «ένα περιστατικό στο Farringdon». Προσθέτει: «Μέχρι να ολοκληρώσουν το έργο τους, κανένα τρένο δεν θα σταματά σε αυτόν τον σταθμό».

⚠️NEW: No trains at Farringdon until approximately 11:00 ℹ️More information: https://t.co/3fQhwOILC0 — National Rail (@nationalrailenq) April 30, 2026

Η φύση του περιστατικού δεν έχει επιβεβαιωθεί προς το παρόν.