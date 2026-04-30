Ο σταθμός Farringdon στο Λονδίνο έχει κλείσει, καθώς η αστυνομία ανταποκρίνεται σε ένα περιστατικό. Κανένα τρένο δεν σταματά σε αυτόν τον σταθμό, προς καμία κατεύθυνση.

Όπως μεταδίδει η Express, ένοπλοι αστυνομικοί έχουν καταφθάσει στον σταθμό ο οποίος έχει κλείσει ενώ η αστυνομία αντιμετωπίζει ένα περιστατικό. Η αστυνομία περιπολεί επίσης στη γύρω περιοχή, ενώ τα τρένα δεν κάνουν στάση στον σταθμό προς καμία κατεύθυνση.

Η ThamesLink ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αντιμετωπίζουν ένα περιστατικό στον σταθμό Farringdon.»

Η National Rail αναφέρει ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αντιμετωπίζουν «ένα περιστατικό στο Farringdon». Προσθέτει: «Μέχρι να ολοκληρώσουν το έργο τους, κανένα τρένο δεν θα σταματά σε αυτόν τον σταθμό».

Η φύση του περιστατικού δεν έχει επιβεβαιωθεί προς το παρόν.

