Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (30/4) στην περιοχή της Αναβύσσου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο καθώς έφερε τραύμα στην κοιλιακή χώρα από αιχμηρό αντικείμενο.

Το περιστατικό έγινε στη Λεωφόρο Καραμανλή 2 έξω από το σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος. Εκεί βρέθηκε άτομο γύρω στα 30, αιγυπτιακής καταγωγής, μαχαιρωμένο στην κοιλιά από άνδρα πακιστανικής καταγωγής μετά από επεισόδιο.

Ο άνδρας που δέχτηκε την επίθεση ήταν σοβαρά τραυματισμένος και για αυτό κρίθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Οι αστυνομικοί αναζητούν τον δράστη, εστιάζοντας σε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας για να εντοπίσουν το δρομολόγιο διαφυγής του.