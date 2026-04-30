Η Ρεάλ Μαδρίτης γνωστοποίησε τον τραυματισμό του Έντι Ταβάρες, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα από το παιχνίδι κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ για τα playoffs της EuroLeague.

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο σέντερ των Μαδριλένων υπέστη ρήξη του έσω πλαγίου συνδέσμου στο αριστερό γόνατο, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ομάδας.

Η ισπανική ομάδα δεν έχει ανακοινώσει ακόμη το διάστημα απουσίας του από τη δράση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ρεάλ:

«Μετά από εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στον παίκτη μας Έντι Ταβάρες από τις Ιατρικές Υπηρεσίες της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με ρήξη στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γονάτου. Η ανάρρωσή του θα παρακολουθείται».